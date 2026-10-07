"Не ми е работа да репликирам Зеленски": Радев обяви, че не е имало комуникация между нашите служби и Украйна за дроновете (ВИДЕО)

Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че може да твърдим, че ударът е извършен от Русия без да имаме доказателства. Това заяви президентът Румен Радев след заседанието на КСНС. „Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези“, уточни той.

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„Следва да организираме на ниво правителство, в координация с Турция и Румъния, ще поискаме подкрепа и от партньорите от САЩ, да изследваме района на ударите, особено корабът ABLE, който е ударен и по борда, и по надстройката, за да може да кажем категорично по намерените отломки дали тези дронове са били руски или украински“, коментира той.

По думите на премиера има предложение след запитване на Министерския съвет да има изследване на отломките на потъналия кораб. „Ако се намерят останки от дроновете, едва тогава ще можем да кажем какъв е произходът им“. „Моята работа не е да репликирам украинския президент Володимир Зеленски, а да установявам истината. На КСНС получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, началника на отбраната и ръководителите на службите за сигурност, че не е имало комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът. Какво е казал Зеленски - това си е за негова сметка“, подчерта Радев.

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Той заяви, че няма непосредствена заплаха за националната сигурност на България. „Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война, тя разширява своя пространствен обхват, навлезе в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента няма пряка заплаха за националната сигурност за страната“.