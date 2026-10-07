Челси остава без ключова фигура след изненадваща раздяла

Челси предстои да се раздели със спортния си директор Лорънс Стюарт, съобщават BBC и The Telegraph. Двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на отношенията, като решението е част от по-мащабни промени в управленската структура на лондонския клуб. 40-годишният специалист ще напусне “Стамфорд Бридж” след близо четири години работа в Челси. Стюарт се присъедини към клуба през 2022 г., когато пристигна от Монако, а впоследствие споделяше ръководната позиция със спортния директор Пол Уинстанли.

Лорънс Стюарт се разделя с клуба след близо четири години работа

Стюарт имаше ключова роля при управлението на спортния департамент на клуба. Сред основните му ангажименти бяха финансовото и бюджетното планиране, развитието на футболната философия и игровия модел, както и взаимодействието със звеното за данни и анализи. Според информацията раздялата не е резултат от конфликт между Стюарт и останалите ръководители. Напускането му е разглеждано като част от естествената еволюция на управленския модел на Челси.

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След напускането на Стюарт Пол Уинстанли ще получи повече отговорности в ежедневното управление. Очаква се той да работи със Сам Джуъл и Джо Шийлдс, като тримата ще поемат част от функциите, които досега са били в правомощията на Стюарт. На този етап Челси няма намерение да назначава директен заместник на специалиста. Вместо това неговите задължения ще бъдат разпределени между вече съществуващите звена в структурата.

Промените са част от усилията на собственика Бехдад Егбали да оптимизира начина, по който функционира клубът. Паралелно с това новият мениджър Шаби Алонсо получава по-голяма роля при решенията, свързани със състава и цялостното спортно развитие на отбора.

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