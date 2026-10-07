Готви се нота до Русия? Костадинов брани Митрофанова и плаши, че ще има още атаки

"Общо единомислие имаше между ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ по отношение на предложенията на ДБ. Имаше общо предложение да се иска изпращането на нота към Русия и да се поиска от нея да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната зона на България в Черно море. Военните действия ще продължат, ще има атаки и от едната, и от другата страна", каза лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов пред медиите след като си тръгна от Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) при президента и определи това искане като ултимативно, с което на практика брани руския посланик у нас Елеонора Митрофанова и диктатора Владимир Путин.

Костадинов: Зеленски лъже

Лидерът на проруската партия заяви, че не е доказано, че дроновете са руски, защото няма останки от тях.

Според него украинският президент Володимир Зеленски лъже, че дроновете не са украински и в тази връзка Костадинов се надява той да не се намесва в българската политическа кампания за изборите.

"Възраждане" вижда България като подстрекател на войната

"В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох въпрос как след като България само преди три седмици в лицето на самата г-жа Йотова подкрепи декларация за осъждане на дейстията на Руската федерация, как след като България участва в обсъждането на следващия пакет санкции срещу Русия", каза още Костадинов.

Според него България не е в ролята на посредник, а в ролята на подстрекател, защото изнасяме оръжие за стотици милиони евро. ОЩЕ: Посолството на Москва: Двата поразени кораба в Черно море не са били руски цели