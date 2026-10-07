Ударите с дронове до България: Проф. Тодор Тагарев с ексклузивни детайли в Студио Actualno (ВИДЕО)

Може да са руски, може да са украински, може и да са марсиански тези дронове, ако трябва да се шегуваме. Това заяви в предаването Студио Actualno бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, коментирайки ексклузивни детайли около напрежението в Черно море от вчера.

Каква е наличната информация? За съжаление, премиерът Радев вчера прикри много голяма част от информацията, с която така или иначе разполага. Информацията е свързана с това откъде и какви товари са превозвали тези кораби. Този коридор се ползва традиоционно от комерсиални съдове. Този кораб е пътувал от или за Украйна и е превозвал пшеница, подчерта Тагарев.

По думите му няма как Украйна да нанесе удари по свои кораби. Зеленски също каза, че украинската армия не е провеждала действия в този район. Тук не става дума за единичен удар, става дума за удар по два кораба един от друг на осем мили разстояние. Цялата тази серия от индикатори ми дава увереност, че това е преднамерена руска атака до нашите морски граници, категоричен е проф. Тагарев.

Господин Радев си позволи да прикрива част от съществената и информация, с която той разполага, каза той. Според Тагарев е имало кораби в региона, които са били с изключена система за идентификация. По думите на бившия министър на отбраната трябва да се провери дали е имало излизане на подводници от базите в Русия. Това също може да ни насочи към различни сценарии. Пак казвам, че цялата тази информация е достъпна, но премиерът си позволи да крие детайли, счита още проф. Тагарев.

Относно свикания днес Консултативен съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова, Тагарев посочи, че когато се събере такъв съвет с ръководствата на партиите и представители на властта, там информацията трябва да бъде поставена в пълнота.

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