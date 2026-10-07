Войната в Иран:

Рождения ден на диктатора: Специални указания за честитки за Путин (СНИМКА)

07 октомври 2026, 15:04 часа 980 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Рождения ден на диктатора: Специални указания за честитки за Путин (СНИМКА)

Длъжностните лица в Русия получиха инструкции как да поздравят своя диктатор Владимир Путин за рождения му ден. Правилата бяха публикувани от служителката в администрацията във Владимирска област. Публикацията на Халилова обяснява правилата за участие в онлайн кампанията „поздравявампрезидента“, посветена на рождения ден на Путин (7 октомври). За да участват в тази кампания, длъжностните лица трябва да използват личните си страници в социалните медии, се казва в публикацията. Изрично се подчертава, че публикации, направени на публични страници, „няма да бъдат приемани“, съобщи телеграм-каналът "Агенство."

За рождения ден на Путин: Десетки руски ракети и стотици дронове по Киев и Днипро (ВИДЕО)

Съдържанието

Самата поздравителна публикация, според публикацията, трябва да съдържа поздравително послание до Путин за празника, а участниците могат да я придружат с тематични снимки и видеоклипове. Публикацията трябва да включва и хаштага „поздравявампрезидента“.

Още: Непланирано: Сериозен ръст на руските военни разходи

20 години от смъртта на Анна Политковская

На 7 ноември 2026 г. се навършват 20 години от убийството на Анна Политковская - журналист и защитник на правата на човека, убита в Москва на 7 октомври 2006 г. "Двайсет години по-късно все още липсва пълна отговорност за случилото се. Руските съдилища осъдиха шестима души за участието им в убийството, но присъдите не установиха поръчителя на престъплението", се посочва в изявление на говорител на Европейската служба за външна дейност.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Най-скъпи приятелю": Ким Чен Ун пожела на Путин за рождения ден победа в "свещената война"

Със своите разследвания за вестник "Новая газета" Политковска разкриваше тежки нарушения на правата на човека, случаи на изтезания и извънсъдебни наказания, корупция и злоупотреба с власт.

"Призоваваме Русия да изпълни международните си задължения в областта на правата на човека, да прекрати преследването на онези, които разкриват злоупотреби и се обявяват против войната, и да освободи всички политически затворници", завършва изявлението на говорителя.

Още: Внучката на Анна Политковская призова за спешни хуманитарни визи за руснаци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
рожден ден Русия Владимир Путин Анна Политковская война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес