Рождения ден на диктатора: Специални указания за честитки за Путин (СНИМКА)

Длъжностните лица в Русия получиха инструкции как да поздравят своя диктатор Владимир Путин за рождения му ден. Правилата бяха публикувани от служителката в администрацията във Владимирска област. Публикацията на Халилова обяснява правилата за участие в онлайн кампанията „поздравявампрезидента“, посветена на рождения ден на Путин (7 октомври). За да участват в тази кампания, длъжностните лица трябва да използват личните си страници в социалните медии, се казва в публикацията. Изрично се подчертава, че публикации, направени на публични страници, „няма да бъдат приемани“, съобщи телеграм-каналът "Агенство."

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Съдържанието

Самата поздравителна публикация, според публикацията, трябва да съдържа поздравително послание до Путин за празника, а участниците могат да я придружат с тематични снимки и видеоклипове. Публикацията трябва да включва и хаштага „поздравявампрезидента“.

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20 години от смъртта на Анна Политковская

На 7 ноември 2026 г. се навършват 20 години от убийството на Анна Политковская - журналист и защитник на правата на човека, убита в Москва на 7 октомври 2006 г. "Двайсет години по-късно все още липсва пълна отговорност за случилото се. Руските съдилища осъдиха шестима души за участието им в убийството, но присъдите не установиха поръчителя на престъплението", се посочва в изявление на говорител на Европейската служба за външна дейност.

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Със своите разследвания за вестник "Новая газета" Политковска разкриваше тежки нарушения на правата на човека, случаи на изтезания и извънсъдебни наказания, корупция и злоупотреба с власт.

"Призоваваме Русия да изпълни международните си задължения в областта на правата на човека, да прекрати преследването на онези, които разкриват злоупотреби и се обявяват против войната, и да освободи всички политически затворници", завършва изявлението на говорителя.

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