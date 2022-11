Появи се ВИДЕО от унижението на Путин: Пашинян закри ОДКС без да подпише декларацията

Междувременно се появи и видео от момента, в който той обявява това си решение и закрива срещата. Прави впечатление безапелационният му тон, с който спира всякакъв опит за възражение от страна на седящите на масата за преговори Владимир Путин и Александър Лукашенко. "Заседанието се закрива, много благодаря", казва той и оставя Путин безмълвен. Лукашенко прави безпомощен жест с ръце в смисъл "Какво беше това, какво става?!", но срещата приключва. В социалните мрежи се коментира, че това е поредно унижение за Путин, който не може да наложи волята си.

ОЩЕ: Не е ваша работа: Лавров си изпусна нервите на срещата на ОДКС (ВИДЕО)

A video appeared showing how Pashinyan humiliated Putin and Lukashenko by closing the CSTO summit in Yerevan without signing the final declaration



"I am closing the meeting, thank you very much. Thank you very much!"



The reaction of the two dictators at this moment is priceless pic.twitter.com/4sRPBzWiWF