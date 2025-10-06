Войната в Украйна:

Алексис Ципрас подаде оставка като депутат

Бившият гръцки министър-председател Алексис Ципрас напуска парламента на страната. Той депозира оставката си пред председателя на парламента.

„Подавам оставка от поста си като член на парламента от партията СИРИЗА, но не се отказвам от политическата си дейност. Напускам сигурността на парламентарните банки.

И се стремя да се върна към надеждната несигурност на социалната ангажираност“, заяви Ципрас.

Оставката подхранва спекулациите, че Ципрас може да планира да сформира нова център-лява политическа партия, предава БГНЕС.

