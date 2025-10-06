"Последно като говореше за морета, търсехме спасителна жилетка": Говорител на Мицотакис осмя Ципрас

Консервативното гръцко правителство омаловажи в понеделник политическото въздействие на оставката на бившия премиер Алексис Ципрас от парламента , заявявайки, че напускането му няма да има голямо значение за законодателната власт, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че напускането на Ципрас е „без значение от парламентарна гледна точка“, отбелязвайки, че 51-годишният политик не е говорил в залата повече от две години.

На въпрос относно спекулациите, че Ципрас може да сформира ново ляво-центристко движение, Маринакис каза: „Това, което се случва в друго политическо пространство, това на левицата или ляво-центристкото – както и да дефинирате пространството, към което принадлежи г-н Ципрас – не засяга нашето политическо пространство, нито е наша работа да коментираме или да прогнозираме какво ще се случи". ОЩЕ: Алексис Ципрас подаде оставка като депутат

Думите на Ципрас за моретата

Той също така се подигра на използването на морски метафори от Ципрас в оставката си – в която каза на бивши колеги от СИРИЗА, че скоро може „отново да пътуват заедно към по-красиви морета“ – припомняйки си реч от 2015 г. по време на гръцката дългова криза.

„Последния път, когато г-н Ципрас говори за морета, всички търсехме спасителна жилетка“, каза Маринакис, визирайки периода на капиталов контрол и затворени банки по време на премиерството на Ципрас. „В крайна сметка се оказахме обременени с над 100 милиарда евро ненужен дълг".

Оставката на Ципрас

Ципрас, който доведе СИРИЗА на власт по време на дълговата криза в Гърция и управляваше от 2015 до 2019 г., обяви в понеделник, че се оттегля като депутат след 16 години, но обеща да продължи политическата си активност извън парламента. Оставката му засили спекулациите, че може да се опита да прегрупира силите в центъра и лявото крило. ОЩЕ: Не иска да е много ляв: Ципрас планира нова партия