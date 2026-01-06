Любопитно:

Стрелба близо до президентския дворец във Венецуела (ВИДЕА)

Стрелба близо до президентския дворец на Венецуела. Това се случва дни, след като американските сили заловиха президента Николас Мадуро при военна атака. Неидентифицирани дронове прелетяха над двореца Мирафлорес в центъра на Каракас и силите за сигурност откриха огън.

На видеа, публикувани в социалните мрежи, се виждат трасиращи куршуми, изстреляни в небето. Виждат се и много членове на силите за сигурност, които се втурват към двореца след изстрелите.

Според няколко медии, стрелбата в Мирафлорес е била причинена от погрешен огън на президентската охрана по правителствени дронове.

По-рано заместничката на Мадуро - Делси Родригес, положи клетва като временен президент след отстраняването му.

Все още няма официално изявление относно инцидента.

Виолета Иванова
