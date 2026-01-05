Войната в Украйна:

Добри новини за Ботев Пловдив, "канарчетата" могат да почват трансферите

05 януари 2026, 23:10 часа 285 прочитания 0 коментара
Ръководството на Ботев Пловдив обяви добри новини! "Канарчетата" вече имат право да осъществяват входящи трансфери, след като всички санкции по дела в Световната футболна централа (ФИФА) бяха премахнати. На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лева са били изплатени, а на 5 януари от организацията официално са премахнали трансферните забрани на „жълто-черните“. В същото време тимът започна и своята зимна подготовка с група от 27 футболисти.

Херо може да прави селекция

"По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора. Очакваме Ви на „Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото", написаха от ръководството на Ботев.

Posted by Botev Plovdiv on Monday, January 5, 2026

Иначе точно в 16:00 часа старши треньорът на "канарчетата" Димитър Димитров изведе играчите за първо занимание за 2026 година на клубната база "Никола Щерев - Старика". Преди началото на тренировката състезателите и треньорският щаб на "жълто-черните" почетоха с минута мълчание паметта на легендарния български футболист и треньор Димитър Пенев, който си отиде от този свят в събота на 80-годишна възраст. 

Подготовка с "жълто-черните" започна и офанзивният футболист Шола Аделани, който подписа своя договор с пловдивския клуб още през декември. На този етап единственият освободен е Емил Мартинов, който разтрогна с "канарчетата" по взаимно съгласие. По всяко вероятност и Андрей Йорданов ще напусне "Колежа". "Жълто-черните" ще се готвят в Пловдив до 16 януари, а след това предстои лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари. По време на зимната пауза са предвидени общо пет контролни срещи.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
