Добри новини за Ботев Пловдив, "канарчетата" могат да почват трансферите

Ръководството на Ботев Пловдив обяви добри новини! "Канарчетата" вече имат право да осъществяват входящи трансфери, след като всички санкции по дела в Световната футболна централа (ФИФА) бяха премахнати. На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лева са били изплатени, а на 5 януари от организацията официално са премахнали трансферните забрани на „жълто-черните“. В същото време тимът започна и своята зимна подготовка с група от 27 футболисти.

Херо може да прави селекция

"По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора. Очакваме Ви на „Колежа“ за Битката за Тракия в началото на февруари! Само заедно можем да върнем любимия клуб там, където му е мястото", написаха от ръководството на Ботев.

Иначе точно в 16:00 часа старши треньорът на "канарчетата" Димитър Димитров изведе играчите за първо занимание за 2026 година на клубната база "Никола Щерев - Старика". Преди началото на тренировката състезателите и треньорският щаб на "жълто-черните" почетоха с минута мълчание паметта на легендарния български футболист и треньор Димитър Пенев, който си отиде от този свят в събота на 80-годишна възраст.

Подготовка с "жълто-черните" започна и офанзивният футболист Шола Аделани, който подписа своя договор с пловдивския клуб още през декември. На този етап единственият освободен е Емил Мартинов, който разтрогна с "канарчетата" по взаимно съгласие. По всяко вероятност и Андрей Йорданов ще напусне "Колежа". "Жълто-черните" ще се готвят в Пловдив до 16 януари, а след това предстои лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари. По време на зимната пауза са предвидени общо пет контролни срещи.

