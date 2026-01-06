Мачадо планира скорошно завръщане във Венецуела

Мария Корина Мачадо, нобелова лауреатка за мир за миналата година и венецуелска опозиционна лидерка, заяви, че предвижда да се върне в родината си възможно най-скоро. Тя подчерта това в интервю за Fox News, но без да казва къде се намира сега. Тя успя да напусне тайно Венецуела и да отиде в Осло през декември, където се проведе церемонията по връчване на нобеловата награда за мир, за която тя обаче тогава закъсня.

ОЩЕ: Смъртен грях: Тръмп няма да подкрепи Мачадо, защото не му отстъпила Нобеловата награда

В интервюто за американската медия Мачадо разкритикува остро Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела, която положи клетва като временен лидер на страната. Според Мачадо, Родрикес е един от основните архитекти на мъченията, за които се смята, че е отговорно венецуелското правителство.

Доналд Тръмп още в събота отхвърли възможността Мачадо да оглави Венецуела на мястото на Николас Мадуро, като каза, че тя не се ползва нито с подкрепа, нито с уважение в страната си.