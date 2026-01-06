Спорт:

Мачадо планира скорошно завръщане във Венецуела

06 януари 2026, 06:27 часа 308 прочитания 0 коментара
Мачадо планира скорошно завръщане във Венецуела

Мария Корина Мачадо, нобелова лауреатка за мир за миналата година и венецуелска опозиционна лидерка, заяви, че предвижда да се върне в родината си възможно най-скоро. Тя подчерта това в интервю за Fox News, но без да казва къде се намира сега. Тя успя да напусне тайно Венецуела и да отиде в Осло през декември, където се проведе церемонията по връчване на нобеловата награда за мир, за която тя обаче тогава закъсня.

ОЩЕ: Смъртен грях: Тръмп няма да подкрепи Мачадо, защото не му отстъпила Нобеловата награда

В интервюто за американската медия Мачадо разкритикува остро Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела, която положи клетва като временен лидер на страната. Според Мачадо, Родрикес е един от основните архитекти на мъченията, за които се смята, че е отговорно венецуелското правителство.

Доналд Тръмп още в събота отхвърли възможността Мачадо да оглави Венецуела на мястото на Николас Мадуро, като каза, че тя не се ползва нито с подкрепа, нито с уважение в страната си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Венецуела Мария Корина Мачадо
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес