Кабинетът подаде оставка:

Последните катастрофи край Присовските завои: Причината е била скоростта

06 януари 2026, 07:31 часа 441 прочитания 0 коментара
Последните катастрофи край Присовските завои: Причината е била скоростта

След две тежки катастрофи в първите дни на новата година край Присовските завои се оказва, че скоростта и неспазването на правилата са били причината за тях. Това стана ясно от думите в сутрешния блок на бТВ на автоинструктуора Красимир Йорданов, който е свидетел на един от инцидентите, в който първата кола е изпреварила другата и след едино т завоите двете превозни средства са се ударили. 

Той уточни, че в района има маркировка, която е двойна непрекъсната и даже червена, което означава, че изпреварването е забранено. По думите му знаците всичките са в жълто, което означава, че се преминава през място с концентрация на ПТП. 

"Ако колата се движеше със 60 км в час - нямаше да има такъв удар", смята инструкторът. 

Шофьорските курсове

Като автоинструктор Йорданов посочи, че не знае да има негов колега, който да учи курсистите да карат със 100 км в населено място.

"Въпросът не е в обучението, колкото в практиката и възпитанието на децата, защото ние ги обучаваме, ДАИ ги изпитват, ако не са добре, не ги пускат на пътя", коментира Йорданов. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проблемът според него е, че курсистите си издържат изпитите, а след това си правят каквото искат, защото по думите му "манталитетът си е манталитет". ОЩЕ: Тежка катастрофа във Велико Търново, загина младеж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Велико Търново катастрофа висока скорост автоинструктори катастрофи
Още от Велико Търново
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес