Последните катастрофи край Присовските завои: Причината е била скоростта

След две тежки катастрофи в първите дни на новата година край Присовските завои се оказва, че скоростта и неспазването на правилата са били причината за тях. Това стана ясно от думите в сутрешния блок на бТВ на автоинструктуора Красимир Йорданов, който е свидетел на един от инцидентите, в който първата кола е изпреварила другата и след едино т завоите двете превозни средства са се ударили.

Той уточни, че в района има маркировка, която е двойна непрекъсната и даже червена, което означава, че изпреварването е забранено. По думите му знаците всичките са в жълто, което означава, че се преминава през място с концентрация на ПТП.

"Ако колата се движеше със 60 км в час - нямаше да има такъв удар", смята инструкторът.

Шофьорските курсове

Като автоинструктор Йорданов посочи, че не знае да има негов колега, който да учи курсистите да карат със 100 км в населено място.

"Въпросът не е в обучението, колкото в практиката и възпитанието на децата, защото ние ги обучаваме, ДАИ ги изпитват, ако не са добре, не ги пускат на пътя", коментира Йорданов.

Проблемът според него е, че курсистите си издържат изпитите, а след това си правят каквото искат, защото по думите му "манталитетът си е манталитет". ОЩЕ: Тежка катастрофа във Велико Търново, загина младеж