Доктрината Монро и доктрината Донро: Историческа справка от Евгений Кънев

Доктрината Монро и доктрината Донро

Най-често споменаваният президент на САЩ, когото Доналд Тръмп е сочил за свой пример, е Уилям Макинли (1897-1901). Освен с политиката си на високи тарифи, той е още по-известен с победата на САЩ в испано-американската война, чрез която САЩ присъединява Пуерто-Рико, Гуам, Хавай и дори Филипините, а с тяхна помощ Куба се освобождава от испанското владичество. Доктрината на американския президент Монро за западното полукълбо като само американско е още от 1823 г, но ако не смятаме няколкото войни с Мексико, едва с Макинли започва нейната реализация, продължена от Теодор Рузвелт.

Но е спряна от президента Уилсън, който със своя план за правата на самоопределение на малките нации след края на Първата Световна Война дава идеята за Лигата на нациите. След нейния неуспех - с решителна заслуга на републиканската партия, блокирала участието на САЩ - все пак ФД Рузвелт реализира нейния замисъл чрез ООН в новия световен ред.

Днес обаче само Европа и демокрациите в Азия и Канада продължават автентично да го отстояват.

В голяма степен, Тръмп застъпва не точно идеите на Монро за ненамеса на Европа и останалия свят в двете Америки. А държавите там да имат само правителства, които поддържат политиката на САЩ. Затова някои я наричат сега доктрината Донро.

Тепърва ще бъде анализирана цялата ситуация около събитията във Венецуела, но можем да видим какви са вероятните ефекти за другите “велики сили”.

Русия

Слуховете за руска помощ в залавянето на Мадуро - заради евентуалното му бягство към Китай - могат да се окажат верни само при две условия:

- Руските инвестиции във Венецуела не пострадат

Роснефт инвестира милиарди долари в нефтени проекти като Petroperija и Junin-6, осигурявайки финансиране срещу бъдещи доставки на петрол въпреки санкциите. През 2025 г. е подписано ново стратегическо партньорство за енергийна независимост и газов добив, с цел преодоляване на американския натиск.

„Ростех“ откри фабрика за автомати АК-103 и патрони 7,62 мм с капацитет 70 млн. единици годишно, стартирана през юли 2025 г. след договор от 2006 г. Това укрепва венецуелската армия и полиция. През ноември 2025 г. са подписани 42 споразумения за сътрудничество в десет сфери, включително минно дело, транспорт, медицина (ваксини и инсулин по руска технология) и автомобилостроене. Тези инвестиции са част от 80-годишното партньорство срещу западни санкции.

- Куба не бъде задушена чрез спирането на вноса на петрол

Като отговор на американските санкции срещу Венецуела с ефект върху Куба, тя подписа военно споразумение с Русия на 13 март в Хавана и на 19 март 2025 г в Москва.

Около 40% от доставките на нефт за Куба са от Венецуела, които сега са прекратени. Но прекратени са и голяма част от другите - най-вече от Мексико. Куба едва крета - с прекъсвания с дни на тока и ще е цяло чудо сега режимът да издържи.

Тогава защо Русия да помага на САЩ?

Освен …ако няма помощ на САЩ за Русия относно Украйна ? (Виж в коментари).

А кой може да е гарант - ако не е Мадуро?

Вицепрезидентката или Нобеловата лауреатка, която САЩ предвидливо отстраниха от властта чрез пътуването до Осло (според Тимоти Снайдер)?

Китай

За разлика от Русия, която използва Венецуела като “разменна монета” за натиск върху САЩ за тяхната политика в Украйна / Европа - за Китай Венецуела е витално важна брънка от цялата им геоикономическа политика на независимост от САЩ при конфликт. И затова е основният губещ.

Китай е един от най-големите инвеститори и търговски партньори на Венецуела, с фокус върху нефт, инфраструктура и инфраструктурни проекти, като общият обем на инвестициите надхвърля десетки милиарди долари от 2007 г. насам.

Китай е предоставил кредити на стойност около 70 млрд. долара за нефтен добив и развитие на инфраструктура, които Венецуела изплаща главно с петрол. През 2025 г. частната China Concord Resources (CCRC) инвестира над 1 млрд. долара в Lago Cinco и Lagunillas Lago, с цел добив от 60 000 барела/ден до 2026 г. и 20-годишен договор за разделяне на продукцията.

Китай изкупува над 90% от венецуелския нефтен експорт, стабилизирайки приходите на страната. През 2025 г. Венецуела получи китайски кредит от 5 млрд. долара за повишаване на добива. Общият дълг към Китай е около 19 млрд. долара към началото на 2026.

Кой сега ще гарантира интересите на Китай?

Европа

Най-трудно е да се даде оценка за ефекта върху Европа. Сякаш тя засега предпочита да поддържа дипломатичен тон с Белия дом с надежда вероятно да избегне агресията срещу Гренландия (вече заявена от Тръмп).

Европейската комисия изразява официална позиция на солидарност с венецуелския народ и подкрепа за мирен, демократичен преход, като повтаря предишни оценки, че Мадуро няма легитимност. И че следи отблизо ситуацията и настоява всяко решение да спазва международното право и Устава на ООН, призовавайки за сдържаност и деескалация.

Разбира се, като цяло Европа печели от евентуално намаляващото влияние на Китай и Русия в Южна Америка. Но от друга страна - все някога ще трябва да се конфронтира със САЩ на Тръмп. И днес полският премиер бе пределно ясен защо (виж коментари).

Нашата надежда през 2026 г е, че черният лебед ще се появи първо на диктаторите - включително в Белия дом. Така че да загубят достатъчно подкрепа, време и ресурси в реденето на новия пасианс на света. За да може Европа да се подготви за новия световен ред на нео-роялизъм, който завладява света - според Кембридж.

Впрочем, знаете ли, че любимецът на Тръмп Макинли не изкарва своя втори мандат - заради черен лебед?

