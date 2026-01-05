Обявиха състава на България за Купа "Дейвис": Завръща се млада надежда

Капитанът на националния отбор по тенис на България Валентин Димов обяви състава за мача срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис". "Лъвовете" ще бъдат домакини на срещата на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума" в Пловдив. В селекцията се завръща младата надежда Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година.

Илиян Радулов се завръща

В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Капитан на България е Валентин Димов, а Тихомир Грозданов заема поста помощник-треньор. За първи път в историята страната ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство. Това стана факт след победата на националите над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

Отборът на Белгия беше поставен под номер 4 при жребия, след като отстъпи пред Италия на полуфиналите на последното издание на Купа „Дейвис". При победа в предстоящия двубой България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националите ще участват в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

