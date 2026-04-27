Полша иска помощ от Украйна за изграждането на армада от дронове

Полският премиер Доналд Туск обяви, че Полша започва сътрудничество с Украйна за изграждането на модерна армада от дронове за страната му. "Горд съм, че днес мога да отворя с вас тази нова глава в изграждането на полската сигурност и се гордея, че нашият партньор в този проект е страната, която има най-голям опит в това", каза той на събитие в Жешов, което има за цел да подготви предстоящата през юни тази година Конференция за възстановяване на Украйна, която ще се проведе през в Гданск.

"С голямо удоволствие мога да обявя днес, че планът на Полша за изграждане на армада от дронове ще бъде подкрепен и от техническите идеи и експертизата на нашите украински приятели", каза още Туск, цитиран от Interia Wydarzenia.

Туск подчерта, че Украйна се е доказала като партньор за страните, които се стремят да защитят въздушното си пространство, припомняйки помощта й за държавите от Близкия изток.

Той добави, че Полша работи върху нов модел на отношения с Украйна, при който помощта не е едностранна и еднопосочна, а Киев също има възможност да допринася.

"Полша успя, защото бяхме водещата държава в този процес – да изградим модел на партньорство, в който Украйна също може да допринесе", каза Туск.

