Полша иска помощ от Украйна за изграждането на армада от дронове

27 април 2026, 16:03 часа 206 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Полският премиер Доналд Туск обяви, че Полша започва  сътрудничество с Украйна за изграждането на модерна армада от дронове за страната му. "Горд съм, че днес мога да отворя с вас тази нова глава в изграждането на полската сигурност и се гордея, че нашият партньор в този проект е страната, която има най-голям опит в това", каза той на събитие в Жешов, което има за цел да подготви предстоящата през юни тази година Конференция за възстановяване на Украйна, която ще се проведе през в Гданск.

"С голямо удоволствие мога да обявя днес, че планът на Полша за изграждане на армада от дронове ще бъде подкрепен и от техническите идеи и експертизата на нашите украински приятели", каза още Туск, цитиран от Interia Wydarzenia

Туск подчерта, че Украйна се е доказала като партньор за страните, които се стремят да защитят въздушното си пространство, припомняйки помощта й за държавите от Близкия изток.

Още: Полша и Франция не си правят никакви илюзии за бъдещето: Ключовата среща между Макрон и Туск

Той добави, че Полша работи върху нов модел на отношения с Украйна, при който помощта не е едностранна и еднопосочна, а Киев също има възможност да допринася.

"Полша успя, защото бяхме водещата държава в този процес – да изградим модел на партньорство, в който Украйна също може да допринесе", каза Туск.

Полша постави под съмнение лоялността на САЩ в случай на руска атака

Елена Страхилова
Елена Страхилова
Украйна Полша Доналд Туск дронове
