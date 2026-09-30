Полша с послание до Русия: Атакувате ли ни, ще платите висока цена

Полша сериозно укрепва армията си на фона на нарастващото напрежение с Русия. Правителството увеличава числеността на въоръжените си сили, закупува тежки оръжия и системи за противовъздушна отбрана и разширява отбранителната си индустрия. Страната ще похарчи 45 милиарда евро или приблизително 4,8% от БВП през тази година. Така Варшава изпраща послание до Кремъл - атакувате ли ни, ще платите висока цена, пише "Билд".

Още: Туск: Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са постоянни

За какво е използвана тази сума:

Тежка техника: Полша купува танкове Abrams и K2, гаубици K9, бойни машини на пехотата Borsuk и ракетни системи HIMARS и Chunmoo.

Противовъздушна отбрана: Полша защитава въздушното си пространство с изтребители F-35, системи Patriot и системи за борба с дронове.

Укрепления: По програмата "Tarcza Wschód" Полша разширява военните си укрепления и системите за наблюдение по границите с Беларус и Русия. Летища, пътища, складове и логистични центрове се модернизират за бързо придвижване на войски и товари.

Военни фабрики и помощ от НАТО: Полша иска да произвежда повече боеприпаси, дронове и военна техника на вътрешния пазар. Същевременно страната приема съюзнически войски на своя територия и развива инфраструктура за по-нататъшно сътрудничество в рамките на НАТО.

Полша променя правилата за изтребители за сваляне на ракети и дронове