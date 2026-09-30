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Макрон определи Brexit за "най-голямата лъжа през последните 30 години" (ВИДЕО)

30 септември 2026, 12:37 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макрон определи Brexit за "най-голямата лъжа през последните 30 години" (ВИДЕО)

Десетилетие след историческото решение на Великобритания да напусне Европейския съюз, френският президент Еманюел Макрон определи Brexit като "най-голямата лъжа през последните 30 години". В свое изявление той критикува гръмките обещания на британските евроскептици с днешната реалност. Според него твърденията, че страната „ще бъде по-богата“, са опровергани от фактите – десет години по-късно БВП на Великобритания е с цели осем пункта по-нисък.

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По отношение на имиграцията, макар и извън ЕС да обещаваха пълно разрешаване на проблема, френският държавен глава отчита, че ситуацията в момента е много по-сложна отпреди.

Неуспешни се оказват и прогнозите за грандиозен пробив в международната търговия, където, по думите на Макрон, "положението днес е значително по-лошо".

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Brexit Еманюел Макрон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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