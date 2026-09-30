Макрон определи Brexit за "най-голямата лъжа през последните 30 години" (ВИДЕО)

Десетилетие след историческото решение на Великобритания да напусне Европейския съюз, френският президент Еманюел Макрон определи Brexit като "най-голямата лъжа през последните 30 години". В свое изявление той критикува гръмките обещания на британските евроскептици с днешната реалност. Според него твърденията, че страната „ще бъде по-богата“, са опровергани от фактите – десет години по-късно БВП на Великобритания е с цели осем пункта по-нисък.
ОЩЕ: Макрон иска международна организация да контролира изкуствения интелект
По отношение на имиграцията, макар и извън ЕС да обещаваха пълно разрешаване на проблема, френският държавен глава отчита, че ситуацията в момента е много по-сложна отпреди.
Неуспешни се оказват и прогнозите за грандиозен пробив в международната търговия, където, по думите на Макрон, "положението днес е значително по-лошо".
French President Macron on Brexit:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2026
Brexit is the biggest lie of the last 30 years.
Those who said, "We will be richer" — eight points of GDP less ten years later.
"We will solve the problem of immigration" — it is more complicated than before.
"We are going to crush it in… pic.twitter.com/fGhP0PIfvB