"Не съм адвокат на Путин, но...": Радев говори за ядрена заплаха и тежка зима за Украйна (ВИДЕО)

"Винаги трябва да мислим за най-лошия сценарий." С тези думи премиерът Румен Радев предупреди за риска от ядрена ескалация между Русия и Европа по време на Euronews Defence & Space Summit в Брюксел. Той призова Европейският съюз да засили дипломатическите контакти с Москва с цел прекратяване на войната в Украйна.

"Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересува ме реалистичният подход и най-накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро", заяви Радев по време на форума.

Според него Европа трябва да постигне по-добър баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, които използва в отговор на войната. Още: Зеленски отново се появи в най-горещата точка на фронта, където Украйна разкоства руската армия (ВИДЕО)

"Тази война всекидневно изтощава нашите социални и икономически системи. Затова трябва да намерим пътя към мира възможно най-скоро. И най-накрая трябва да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите средства, защото не виждам правилния баланс", каза премиерът.

Радев предупреди за ядрен риск

Радев заяви, че в европейския дебат липсва достатъчно внимание към риска от ядрена ескалация. Русия разполага с най-големия ядрен арсенал в света, включващ приблизително 4400 бойни глави, от които 1796 са стратегически разгърнати.

"Не съм адвокат на Путин, но никой не говори за ядрената заплаха. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин", попита Радев. Още: Кремъл: Тръмп сваля санкциите срещу пускане на политически затворници? В Русия такива няма!

По думите му Европа трябва да си зададе въпроса дали е подготвена за най-тежкия възможен сценарий.

"Винаги трябва да мислим за най-лошия сценарий. Подготвени ли сме за него? Говори ли някой за оценка на риска? Изобщо съществува ли такава? Защото се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила", каза той.

Българският премиер се позова и на изявления на руския външен министър Сергей Лавров, според когото евентуална война между Русия и Европа би била "напълно различна" и "много кратка". Радев определи подобен начин на говорене като неприемлив, но призова европейските лидери да отчитат риска от ескалация.

"Има ядрена карта", заяви той, като добави, че Европа не може да пренебрегва факта, че на континента има ядрени оръжия и че Русия разполага с такъв арсенал. Още: Дронове вместо ракети: Демонстрация на директора на Fire Point (ВИДЕО)

"Не ме интересува подкрепата за Русия"

Радев отхвърли определенията, че е "проруски" настроен, които са отправяни към него и правителството му заради позициите им за войната в Украйна.

"Типично е и е много тъжно, че ако се отклониш от водещата политическа линия, веднага те определят като проруски. Това не отговаря на действителността", каза премиерът.

Той заяви, че войната на изтощение представлява нарастващ риск за световния мир и настоя дипломатическите усилия да не бъдат оставяни на заден план. Още: "От науката се страхува този, който разчита на лъжи": Български депутати осъждат руската атака срещу Украинската академия на науките

"Не сме изчерпали силата на дипломацията и трябва да правим и да говорим повече", каза Радев.

Тежка зима за Украйна

Премиерът коментира и ситуацията на фронта, като прогнозира "изключително тежка зима" за Украйна заради продължаващите руски атаки с балистични ракети и хиляди дронове.

По думите му украинската противовъздушна отбрана е изправена пред сериозно предизвикателство, тъй като вече не може да противодейства на всички дронове с леко въоръжение и преносими системи. Още: Украинците ни тероризират и ни нанасят икономически щети само по телефона: Руска констатация

Радев предупреди, че ако атаките продължат със същата интензивност, последствията за украинската промишленост и вътрешността на страната могат да се отразят и на бойните действия заради затрудненията със снабдяването на украинските сили.

"Това е моят военен анализ", каза той.

Космосът все по-важен за войната

Радев засегна и ролята на космическите технологии в съвременните военни конфликти. Той посочи, че армиите все повече разчитат на тях за комуникации, навигация, разузнаване, наблюдение, определяне на цели и ранно предупреждение за ракетни атаки. Още: Мерц даде конкретен пример, че Путин не иска мир в Украйна и каза какво следва (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Войната в Украйна е ярък пример, че днес в съвременната война космосът определя границата между победата и поражението на бойното поле", заяви премиерът.

Defence & Space Summit на Euronews се провежда за първи път в Брюксел и събира представители на НАТО, ЕС, националните правителства, отбранителната и космическата индустрия. Сред участниците са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и еврокомисарят по отбраната и космоса Андриус Кубилиус.