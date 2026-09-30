"Случва се веднъж на 1000 години": Милошев призова българите да посрещнем достойно българския цар Самуил

"Това е събитие, което се случва веднъж на 1000 години. Това е изключително вълнуващо. Това е исторически момент и можем само да бъдем благодарни на съдбата, че сме съвременници на този исторически акт. Нека да използвам вашите камери да поканя всички българи в събота на пл. "Батенберг" да посрещнем достойно българския цар Самуил и да го изпратим в последния му път до църквата "Св. София". Това е исторически момент и нека поне за малко бъдем обединени и да изпитаме тази историческа и национална гордост, затова че след 1000 години българският цар се прибира в България", каза министърът на културата Евтим Милошев пред журналисти в Сопот във връзка с размяната на артефакти с Гърция, благодарение на която костите на българския владетел се прибират в България.

Той попита колко са нациите, които могат да имат такава церемония.

"Колко струват костите на баща ми?": Министърът отрича търговска сделка с Гърция

Министърът бе попитан какво връщаме на Гърция в замяна на костите, като подчерта, че тези спекулации не са релевантни.

"Това не е търговска сделка. Това е размяна на артефакти от наша страна и мощите на българския цар Самуил, което е безценно само по себе си. То не може да бъде приванено на търговска сделка, нито може да бъде разглеждано като справедливо и несправедливо. Костите на баща ми колко струват? Мога ли да ги разменя срещу нещо - каква ще бъде цената?", заяви Милошев. ОЩЕ: Размяна: България ще предаде църковни ценности на Гърция срещу костите на цар Самуил

Той обърна внимание, че се намираме в предизборна ситуация и че това, което се чува и вижда не е добро.

"Ние като нация може ли да бъдем единни? Може ли да застанем зад общата си памет? Може ли да има едно нещо, което да ни събира, а не да ни разединява?", попита още Милошев.

Той все пак обясни, че артефактите, които връщаме на Гърция имат емоционална стойност за манастирите около Серес и че каквото са костите на цар Самуил за нас като нация - това са тези артефакти за гръцките манастири и монасите, които са там.

Ремонта на паметника "Шипка"

Министърът коментира и недоволството на проруската партия "Възраждане" относно ремонта на паметника "Шипка" и отново подчерта, че сме в предизборна кампания.

Той пак отхвърли всички спекулации относно ремонтните дейности но обеща да възложи на Инспектората към Министерство на културата да се прави месечна проверка и контрол на всичко, което се случва по време на ремонта.

Министърът заяви, че паметниците ни имат нужда от грижи. Той не разбира защо в моменти, като връщането на костите на цар Самуил, ремонта на Шипка и след като България придоби архива на Иван Гаджев в Гоце Делчев само преди месец, се опитваме да омаловажим собствената си история и усилията да опазваме културно-историческото наследство. ОЩЕ:Реакции за цар Самуил и твърдения за "гръцко-български пазар": В Скопие вече не са съгласни, че е български владетел