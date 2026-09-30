Заплаха, но за сръбските и руските сметки: Български лекар с обяснение за червения си картон за Сърбия

Българският лекар д-р Валентин Янев, който е български гражданин и потомък на бежанци от Босилеградско и Царибродско, обясни пред Actualno.com причините, поради които не е допускан в Сърбия. От медията ни разговаряхме с него след третия такъв случай, който самият д-р Янев определи като своеобразен червен картон. Първият път е искал да присъства на представянето на книгата на Едвин Сугарев, втори път на екологична среща с представители на Бернската конвенция, а последният път сръбските власти не го допускат за рожден ден на негов близък.

Официалната версия на Сърбия

Официалната версия на сръбската държава е, че представлява опасност за националната сигурност на Сърбия.

По думите му обаче няма аргументи в тази посока.

"Ще потърся съдействие на МВнР, за да разбере на какво основание е спрян, тъй като няма аргументи, че съм заплаха за сигурността", каза още д-р Янев. ОЩЕ: Сърбия не пуска български лекар, спасявал животи в Босилеград: Бил риск за сигурността

Наказание за обърканите сръбски и руски сметки

Според него обаче Сърбия го наказва заради приноса му в спирането на рудника за олово, цинк и мед "Караманица", който е свързан и с руски капитали.

"Това е цената, която си плащам, не съжлаявам за нищо, което съм направил. Това просто спасява животи. Резултатите на замърсяването на въздуха, почвата и водата, са ужасяващи", каза д-р Янев и уточни, че мината е трансгранична, работи близо до нашата граница и засягат река Драговищица, която влиза в България, преминава през целия Кюстендил с всички отрови и стига надолу до Гърция.

Той напомни, че заедно с група хора, с помощта на български и европейски институции след изследвания в български и белградски лаборатории и в резултат на цялата активност в продължение на половин, една година, мината "Караманица" е била принудена да затвори.

"Очакваха да имат разшриение за рудодобив, но понеже съвпадна с тези резултати и нашата активност, тази на ЕС и нашето МОСВ, не посмяха от Министерството на рударците в Сърбия да им дадат разрешение да продължат рудодобива", обясни той. ОЩЕ: Пак протест заради мина до Босилеград и потенциално замърсяване на Струма