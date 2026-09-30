Тежка катастрофа с три жертви край Айтос

Тежка катастрофа е станала на на пътя Айтос - Дългопол при разклона за Зетьово, предаде кореспондентът на БГНЕС от Бургас. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз. При инцидента са загинали трима души. Още: Кола е смазана между тролей и камион в София

Междувременно от АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно. Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съборазена скорост. Още: Катастрофа между две български села, има загинал водач