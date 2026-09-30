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Тежка катастрофа с три жертви край Айтос

30 септември 2026, 16:10 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежка катастрофа с три жертви край Айтос

Тежка катастрофа е станала на на пътя Айтос - Дългопол при разклона за Зетьово, предаде кореспондентът на БГНЕС от Бургас. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз. При инцидента са загинали трима души. Още: Кола е смазана между тролей и камион в София

Междувременно от АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно. Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута: Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съборазена скорост. Още: Катастрофа между две български села, има загинал водач

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Пътна полиция катастрофа жертви бетоновоз
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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