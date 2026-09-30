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Зеленски отново се появи в най-горещата точка на фронта, където Украйна разкоства руската армия (ВИДЕО)

30 септември 2026, 16:46 часа 1161 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Volodymyr Zelenskyy
Зеленски отново се появи в най-горещата точка на фронта, където Украйна разкоства руската армия (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път се появи в точка от фронта, в която се водят най-тежките сражения с руската армия. След като го е правил неведнъж в Донецка и Харковска област, сега отново отиде в северната част на региона Донецк - в Лиманското направление. Именно там Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) провеждат контраофанзивната операция "Вивалди", като вече са завършили третата фаза от нея, по думи на ръководителя на Трети армейски корпус бригаден генерал Андрий Билецки. Лиман е най-североизточната точка на първата защитна линия на украинския "крепостен пояс" (Славянск-Краматорск) в Донбас.

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Какво свърши Зеленски край Лиман?

"Проведох координационна среща с командирите на корпуси, бригади и батальони. Бяха докладвани решения относно отбранителните поръчки на бригадно ниво, преди всичко за закупуването на пикапи. Обсъдихме също така укрепването на Силите за безпилотни системи, увеличаването на финансирането за дронове, опростяването на процедурите за възлагане на поръчки, увеличаването на щатната численост, както и попълването и обучението на личния състав. Налице е нужда от артилерия с голям обсег на действие. Координирахме този въпрос с военните. Също така се споразумяхме командирите да подготвят предложения относно заплащането на бойците, служещи на фронтовата линия", написа Зеленски в социалните мрежи след срещите си в сектора на Лиман.

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"Отделно разговаряхме с командирите на корпуси относно обстановката на фронта в източната и южната част на страната ни, развитието на технологиите за дронове и противодействие на дронове, както и новите методи на водене на война. Обсъдихме също така връщането на военнослужещите, които са напуснали без разрешение, набирането на чужденци и логистиката. Всички въпроси на нивото на военното командване трябва да бъдат разгледани и обсъдени на заседание на Генералния щаб. Работим за това нашите войници да разполагат с повече възможности за отбрана на позициите ни", отчете украинският президент.

Операция "Вивалди": актуалните данни

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Според Билецки украинците са освободили Ново, Ридкодуб и Катериновка в сектора на Лиман и са прогонили руснаците от Карповка и Новомихайливка. При това украинските сили са подлъгали руските и всъщност са насочили удара си в съвсем друга посока: Операция "Вивалди" свива още сармите на руската армия: Руски източници го признават (ВИДЕО).

Равносметката дотук по време на третата фаза на операция "Вивалди", по думи на бригадния генерал, е следната - руските сили са дали 2000 военни жертви (убити и толкова тежко ранени, че не могат да се върнат в бой) и над 250 пленени, сред които офицери и артилеристи. Украинците са освободили още 51 кв. км в Лиманското направление. А общо в трите фази на операцията са убити и ранени 5000 руски войници, твърди Билецки.

Общо над 125 кв. км са освободени от началото на тази кампания, каза днес Зеленски. Междувременно руските пропагандни Z-канали не спират да потвърждават тежките проблеми на армията си в Лиманското направление.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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