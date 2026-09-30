"От науката се страхува този, който разчита на лъжи": Български депутати осъждат руската атака срещу Украинската академия на науките

От науката се страхува този, който разчита на лъжи и не търпи въпроси. Затова, когато руска атака поразява Академията на науките в Киев, светът не може да говори просто за щети по сграда. Той трябва да защити хората, знанието и свободата да се търси истината. Това се посочва в позиция на Групата за приятелство България-Украйна в 52-ото Народно събрание, подписана от 10 от 21 членове на групата, сред които депутати от ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната". В групата има участници и от "Прогресивна България" и ДПС, но те не са подписали позицията.

Поводът за позицита е руската атака срещу Киев на 28 септември, при която загинаха и бяха ранени хора, а сградата на Президиума на Националната академия на науките на Украйна беше тежко повредена.



Припомняме, че кадри от мястото на събитието показаха хора, които скачат през прозорците, докато сградата гори. Хората се катереха през прозорците, за да не изгорят живи. Недалеч оттам се намира германското посолство.

"Изразяваме съболезнования на близките на загиналите и солидарност с пострадалите и с украинската научна общност", се посочва в позицията. ОЩЕ: Русия удари посред ден Националната академия на науките на Украйна, уби и рани хора в Днипро (ВИДЕО)

Защо това не е атака само срещу една сграда?

Групата депутати подчертава, че тази сграда е дом на Академията от основаването й през 1918 г.- годината, в която се изгражда укранската държавност.

"Затова пораженията върху нея имат и дълбок символичен смисъл. Когато войната достига до Академията на науките, тя посяга не само на една сграда, а на способността на обществото да помни, да открива и да остави знание след себе си.

Подкрепяме призива на Националната комисия на Украйна за ЮНЕСКО за документиране на щетите върху научните институции, защита и дигитализиране на застрашените архиви и научни фондове и международна помощ за възстановяването им", се казва в позицията.

Депутатите са категорични, че не могат да върнат загиналите, но са длъжни да защитят онова, което поколения украински учени са изградили, но и да не допуснат разрушението му да бъде посрещнато с мълчание. ОЩЕ: "В една от най-големите европейски столици хора горят живи"