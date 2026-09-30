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Дронове вместо ракети: Демонстрация на директора на Fire Point (ВИДЕО)

30 септември 2026, 11:46 часа 996 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Дронове вместо ракети: Демонстрация на директора на Fire Point (ВИДЕО)

Могат ли далекобойните дронове да са оръжие, което да е равностойно и да замества ракети що се отнася до способности за разрушения и точност? Интересно видео с главния изпълнителен директор на Fire Point Ирина Терех дава отговор - място за сериозен оптимизъм има, а резултатите в практиката го показват. Една от основните причини е, че дроновете са далеч по-евтини за производство т.е. можеш да имаш повече и да изстреляш повече наведнъж. Но не само.

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Терех показа далекобоен украински дрон FP-1 и системата му за изстрелване. Тя поясни - FP-1 е проектиран за мисии на по-големи разстояния и може да носи бойна глава с до 60 килограма взрив, докато външно подобният украински дрон FP-2 има по-малък обхват, но носи бойна глава с до 200 килограма взрив. FP-1 има обхват от 1000 до 1600 километра, като при 1000 километра може да носи бойна глава от 105 килограма взрив. А с отделен, допълнителен резервоар с гориво, FP-1 покрива дистанция от 2500 до 3400 километра! FP-2 се ползва на дистанции от 200 до 370 километра. 

Руските крилати и балистични ракети обикновено имат бойни глави с взрив между 450 и 500 килограма.

При изстрелване малък ускорител, съдържащ 4,5 кг гориво, повдига дрона на приблизително 20-25 метра, после той се отделя, като специален механизъм го насочва да падне далеч от витлото на безпилотната машина.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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