"Повече учим, отколкото спим": Защо ученици подпалиха цяла Франция, а полицията отвърна със сила и 400 ареста (ВИДЕА)

Протести срещу препълнените класни стаи, недостига на учители и дългите учебни дни се разпространиха из цяла Франция, като във вторник, 29 септември, полицията задържа над 400 души, много от които непълнолетни. Движението започна миналата седмица в гимназиите в района на Париж, след което се разшири в цялата страна. Някои блокади на училища прераснаха в насилие, като протестиращите запалиха кошчета за боклук и хвърляха бутилки по полицаите, които отвърнаха с палки и сълзотворен газ. Властите съобщиха, че 48 служители на реда са били ранени.

Безредиците съвпаднаха със стачка в публичния сектор срещу бюджетните планове на правителството, което засили политическото напрежение и създаде главоболия на Еманюел Макрон в навечерието на президентските избори през следващата година.

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Hundreds of French students are protesting overcrowded and overheated classrooms, teacher shortages and long days, with demonstrations now affecting more than 300 schools nationwide. As CBS News' Leigh Kiniry reports, more than 160 people have been arrested as police respond to… pic.twitter.com/HlK5kv2hDH — CBS News (@CBSNews) September 29, 2026

Протести в 400 от 3700 гимназии във Франция

Френското министерство на образованието съобщава, че протестите са засегнали около 400 от общо 3700-те лицея (гимназии) във Франция.

Протестите започнаха в Париж миналата седмица, където тийнейджъри блокират училищата си вече няколко дни. Тази седмица демонстрациите и блокадите се разпространиха из цялата страна. Във вторник протестиращите подпалиха кошчета за боклук пред гимназия в Лил, Северна Франция, и хвърляха бутилки, павета и други предмети по полицията.

Young second and third-generation migrants attacking a high school in the Saint-Denis no-go zone of Paris.



Student protests are spreading across the country.



🇫🇷 pic.twitter.com/8jsOhZJJgY — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2026

Съобщава се за сблъсъци и в Бордо, Рен, Нант, Лион и Марсилия. В някои случаи полицаите отговориха със сълзотворен газ, след като бяха вандализирани автобусни спирки и рекламни табла. Според AFP са гимназисти натрупали контейнери за боклук пред входа на гимназия „Габриел Гист’о“ в Нант.

High school students in France blocked school entrances, set fire to electric bicycles and rubbish bins, and clashed with police as protests spread across the country. Students are protesting poor learning conditions, overcrowded classrooms, teacher shortages, and overheated… pic.twitter.com/weGEqdOL29 — TRT World (@trtworld) September 29, 2026

Около 80 ученици се събраха пред училище „Ламартин“ в Париж, размахвайки плакати, на които се оплакваха, че имат „повече часове в училище, отколкото сън“.

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🇫🇷|France is burning, yet the airwaves are silent.



On September 29, 2026, a nationwide strike erupted across France’s public sector. More than 170 demonstrations swept through 91 departments, stretching from Paris to Marseille and Lille to Toulouse. This was no minor affair.… pic.twitter.com/FbmoUfDbRa — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) September 29, 2026

В лицея „Брекини“ в северозападния град Рен - най-голямото средно училище в Бретан - около 100 ученици са хвърляли предмети по сградата, съобщи репортер на AFP.

Френски гимназисти блокираха достъпа до гимназия „Пол Елуар“, като изискват наемане на заместващи учители, повече ресурси и по-добри условия за учене, в Сен-Дени, близо до Париж.

Поне 440 ареста: гимназисти искат още учители и по-добри условия

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес заяви пред BFM TV, че в цялата страна са били задържани 440 души, макар че броят все още не е окончателен. Около две трети от тях впоследствие са били поставени под полицейски арест, добави той.

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Нунес осъди протестиращите, които пристигнали със закрити лица и носели предмети за хвърляне, като заяви, че няма оправдание за търсенето на сблъсъци с полицаите. Той също така посочи, че са регистрирани седем инцидента, при които към полицията е била хвърлена солна киселина. AFP съобщи, че полицаи, въоръжени с щитове за борба с безредици, са ударили студенти с палки, когато в парижкото предградие Сен-Дени се е събрала тълпа.

Венсан Латур, професор по британски изследвания в университета "Жан Жорес“ в Тулуза, заяви пред Al Jazeera, че движението се разраства. „Броят на участващите гимназии се е удвоил през последните няколко дни“, каза той.

🇫🇷 French students are barricading schools, and police are moving in



Students clashed with police as blockades spread over conditions in schools, while teachers and fire services joined strike action across France.



Tens of thousands were expected on the streets in Paris and… pic.twitter.com/CNYPCaWWFq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026

Препълнени класове, отсъстващи учители и изтощителни графици

Протестите са свързани с условията във френските гимназии, където учениците обикновено прекарват последните три години от средното си образование, на възраст между 15 и 18 години.

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Сред техните оплаквания са препълнените класове, отсъстващите учители, неподходящите училищни сгради и изтощителните графици. Пред лицея „Ламартин“ в Париж учениците държаха плакати в знак на протест срещу разписанията си, съобщи британският вестник The Guardian. На един от тях се четеше: „8:00–18:00. Повече часове в училище, отколкото сън".

Венсан Латур заяви, че недоволството се е натрупвало, откакто горещите вълни през юни разкриха проблемите с училищните сгради. „Недоволството се натрупва от поредицата горещи вълни през юни тази година, които разкриха лошото състояние на училищата – с лоша изолация и без климатизация“, казва той. „Настоящата вълна се случва на фона на трудни условия - липсващи и отсъстващи учители, които не се заместват, продължаващи трудни материални условия, както и недоволство от условията на труд и заплащането".

В Сен-Дени, на север от Париж, кметът Бали Багайоко се присъедини към стотици ученици пред лицея „Пол-Елуар“. Той описа протеста им като „напълно легитимен“ и заяви, че по-бедните райони получават по-малко ресурси в сравнение с по-богатите.

Латур казва, че някои ученици също поставят под въпрос приоритетите на правителството, посочвайки акцента, който то поставя върху ограничения като забраната за носене на абая в държавните училища. „Някои ученици твърдят, че правителството трябва да се концентрира върху това, което е важно - да осигури на учениците и студентите достойни условия за учене“, отчита той.

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Как протестите са свързани със стачките на държавни служители във Франция?

Училищните протести съвпаднаха с общонационална стачка в публичния сектор срещу предложения от правителството бюджет, който включва съкращения на финансирането и икономии в размер на 54 милиарда евро.

🇫🇷 French students are protesting over learning conditions.



At the Aimé Césaire lycée in Lille, students staged a protest at the call of a trade union. The reasons cited include a lack of funds, overcrowded classrooms, and shortages of teachers and school nurses. pic.twitter.com/Mjxvpi7R1V — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 28, 2026

Каролин Шеве, генерален секретар на федерацията на синдикатите в образованието (FSU), заяви, че учениците и учителите по същество споделят едно и също недоволство. „Те са в препълнени класни стаи. Понякога нямат достатъчно учители поради недостиг на кадри. Те виждат същата реалност като нас и са разгневени“, каза тя.

Правителството предлага също така замразяване на основните заплати на държавните служители през 2027 г., за да се спестят около 2 милиарда евро. Синдикатите твърдят, че това ще бъде четвъртото поредно годишно замразяване.

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Затова учители, пожарникари и други работници от публичния сектор се присъединиха към акцията на учениците във вторник. Министерството на образованието съобщи, че в нея са участвали малко над 11 процента от учителите и останалия училищен персонал.

Риад Рани, председател на Union Syndicale Lyceenne – синдикат на гимназистите -, призова за блокиране на училищата в цялата страна успоредно със стачката в публичния сектор, като същевременно прикани протестиращите да „останат мирни“. Той заяви, че учениците протестират срещу „обща липса на ресурси“, класове с по 32–35 ученици, както и недостиг на учители и друг персонал.

Рани критикува инструкциите на министерствата на вътрешните работи и на образованието, в които се нарежда на полицията да поддържа реда пред училищата с пропорционално използване на сила. „Става дума за ученици на възраст 15-18 години, а единственият отговор на правителството е автоматична и институционализирана репресия. Това е неприемливо“, заяви той пред BFM TV.

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Политическата реакция: използват ли се протестите за предизборни цели?

Премиерът Себастиен Лекорню осъди насилието пред училищата и обвини политическите си опоненти, че насърчават ескалация. „Фойерверки, пожари, насилие в близост до гимназии: нищо не оправдава излагането на опасност на учениците, персонала или полицията“, написа той в X.

Жан-Люк Меленшон, лидер на левата партия „Непокорна Франция“ и кандидат-президент на изборите през 2027 г., обвини правителството, че е наредило репресии срещу гимназистите. „Тази бруталност е безотговорна и има ясен расистки подтекст. Не пипайте младежта ни“, написа той, призовавайки избраните представители и партийните активисти да се намесят.

🇫🇷 French students blockade schools to demand better resources



Hundreds of secondary school students take part in protests across France as part of a national day of action over the country's public services, demanding more resources for education. pic.twitter.com/e1oBZPWETv — AFP News Agency (@AFP) September 30, 2026

Лекорню определи изказването на Меленшон като „безотговорна ескалация“ и отхвърли обвинението в расизъм като „обида“. „Не е редно да се експлоатира гневът им за партийни цели“, написа той.

Спорът възниква в момент, когато Лекорню търси подкрепа за бюджета за 2027 г. в разделен парламент, а партиите заемат позиции в навечерието на президентските избори следващата пролет.

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Латур анализира, че протестите в училищата се разгръщат на фона на по-широко недоволство от състоянието на обществените услуги, високите цени на горивата и натиска върху семейния бюджет. „Политическият климат е доста взривоопасен заради предстоящите президентски избори“, посочва той и предполага, че левите партии биха могли да се опитат да обединят различни протестни движения, включително тези, в които участват ученици.

Анализаторът също така заяви, че безредиците биха могли да се разпрострат и в университетите, където натискът по отношение на финансирането се е засилил: „Има потенциал за поредица от протести във френските университети, като се има предвид недофинансирането им през последните няколко години. През последната година се наблюдаваше влошаване на ситуацията, което, изглежда, ще продължи“.

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