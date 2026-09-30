Четвъртият албум на група "Таралеща" излиза на живо в столичен клуб

След дълго очакване група "Таралеща" представят своя четвърти албум - "Таралеща на Морфин". На 30 октомври групата ще превземе клуб "Строежа" за специална live album premiere вечер, в която новите песни ще прозвучат за първи път пред публика в пълния си концертен формат. Албумът "Таралеща на Морфин" е необичайна среща между музикалния свят на група Morphine и характерния почерк на "Таралеща". Групата пренася музиката през собствената си призма, като заменя саксофона с акордеон и кавал, а оригиналните идеи получават изцяло нов живот чрез текстове на български език, адаптирани от Митко Таралежков. Резултатът е албум, който звучи едновремено познато и напълно ново — с фолклорен колорит, тежък груув, живи инструменти и характерната енергия на "Таралеща".

Една вечер. Един нов албум. На живо! Премиерата няма да бъде просто концертно изпълнение на новия албум. Публиката може да очаква много музика, груув, специални изненади, приятели на групата и нова серия мърч, създадена специално за повода. "Таралеща" избират и нетипично ранен начален час — 20:00 ч., за да могат повече хора да станат част от вечерта, включително и по-младите фенове.

Още: GREESH открива BierGarten Sofia на 9 октомври

Билети за концерта ще откриете на TicketBG, деца до 12 години влизат без билет.