Втора жестока катастрофа с жертви за деня. Загинаха двама души

Двама души са загинали при втора тежка катастрофа, станала днес, този път на изхода на Гурково, предава БГНЕС. Сигналът за инцидента е подаден в 14.00 часа. Катастрофата е станала на около 1 км на излизане от Гурково в посока Велико Търново. Сблъскали са се лек автомобил и камион. На местопроизшествието незабавно е изпратен полицейски екип. Заради катастрофата временно е ограничено движението по път II-55 през Прохода на Републиката. За леките автомобили е въведен обходен маршрут по път I-6 Гурково – Мъглиж – Казанлък, след което по път I-5 през прохода Шипка. Тежкотоварните автомобили до 12 тона изчакват при Гурково. Още: След катастрофата с 4 жертви: Възстановиха движението по пътя София – Варна

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да следват указанията на пътните органи. По-рано днес при друга тежка катастрофа на пътя Айтос – Дългопол, при разклона за Зетьово, загинаха трима души. Фаталният удар е бил между лек автомобил и бетоновоз. Заради инцидента движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут Ябълчево – Просеник – Оризаре – Тънково – Слънчев бряг – Бургас, а в посока Сливен – през Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен. Още: Тежка катастрофа с три жертви край Айтос