Нови щети по вече разрушената Триполска ТЕЦ край Киев: Поредна масирана атака на Русия с ясна цел преди зимата (ВИДЕО)

На 30 септември, в резултат на поредна руска атака, производственото оборудване в украинската ТЕЦ „Триполска" е било повредено, съобщи пресслужбата на местната компания „Центренерго“ във Facebook. „Веднага щом ситуацията с безопасността го позволи, нашите специалисти ще започнат ремонтни работи. Екипът знае какво да прави и продължава да работи“, отбеляза Серхий Исаченко, изпълнителен директор на АО „Центренерго“.

Тежката съдба на ТЕЦ-а

Триполската ТЕЦ е най-голямата топлоелектрическа централа в Киевска област, разположена на брега на река Днепър край град Украинка. Тя имаше ключово значение за енергийната сигурност на страната, като осигуряваше над 50% от тока за Централна Украйна, снабдявайки Киевска, Черкаска и Житомирска област. На 11 април 2024 г. обаче централата бе напълно разрушена при масирана руска атака с ракети Х-69, които напълно унищожиха машинния блок, предизвиквайки мащабен пожар и спиране на електроподаването за стотици хиляди потребители.

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Дори по време на опитите за възстановяване и укрепване на съоръженията обектът остава цел за руската армия.

Fires are being detected at the Trypilska Thermal Power Plant and Kyiv CHP-5 following Russian strikes, according to NASA FIRMS data. CHP-6 was also targeted. Missiles and jet-powered Geran drones were used, with several drones and missiles hitting targets inside Kyiv. #Ukraine pic.twitter.com/0ovSJlSe4p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2026

Според Исаченко първият приоритет е да се оцени състоянието на оборудването и да се определи обхватът на необходимите работи. По съображения за сигурност компанията не коментира по-нататъшни подробности относно последиците от атаката.

Пресслужбата на „Центренерго“ подчерта, че Русия умишлено нанася удари по енергийния сектор в навечерието на отоплителния сезон, надявайки се да остави украинците без ток и отопление.

Руската атака срещу Киев

Русия за пореден път атакува столицата на Украйна в нощта на 30 септември и сутринта с балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Последиците от обстрела бяха регистрирани в пет района на Киев, като вече се знае за три жертви.

Премиерът Серхий Корецки заяви, че Русия е нанесла масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна в навечерието на отоплителния сезон. Според него от лятото насам практически няма ден, в който Москва да не е атакувала енергийната инфраструктура. Това обаче е първият път, когато се случва толкова масивна и всеобхватна атака от края на миналия отоплителен сезон.

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