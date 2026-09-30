Конспиративна теория, в която замесиха НАСА: През 2027 г. астероид ще унищожи Земята

Въпреки че документът на НАСА, описващ удара на астероид върху нашата планета, е автентичен, теоретиците на конспирацията са премахнали важна част от него.

В TikTok се появи видеоклип, който успял да набере около 4,2 милиона гледания, но след това беше изтрит. В него се твърди, че според документи на НАСА, голям астероид ще удари Земята на 21 юли 2027 г. и вероятността за унищожаване на живота на планетата е 96%. Всъщност във видеото са използвани скрийншотове от документи на НАСА, извадени от контекст, пише IFLScience.

Конспирации за унищожението на Земята от астероид през 2027 година

Екранна снимка на документ на НАСА, публикувана в TikTok, показва, че астероид 2017 PDC е на траектория, която почти сигурно ще доведе до сблъсък със Земята на 21 юли 2027 г. Вероятността за сблъсък е 96%. Възможното място на удара е ограничено до тясна ивица, която се простира от Хавай, преминава през Азия, Африка и достига до Съединените щати.

Това всъщност е екранна снимка, извадена от контекста на истински документ на НАСА, появил се през 2018 г. Този документ описва тренировъчните дейности на НАСА, насочени към отблъскване на потенциална астероидна заплаха.

НАСА периодично провежда подобни учения, при които се разработват различни сценарии, свързани с потенциален сблъсък с астероид. Тези учения са насочени или към подготовка на мисия за отклоняване на астероида от Земята, или към предприемане на необходимите мерки за минимизиране на човешките жертви. Тоест, въпреки че документът е реален, самият факт на падането на астероида на Земята през 2027 г. е измислен.

Подобни учения са важни, защото огромни астероиди, широки повече от 100 метра и считани за потенциално опасни, непрекъснато се приближават към Земята. Затова НАСА винаги се стреми да бъде подготвена за най-лошия сценарий.

В същото време НАСА досега изключва възможността някой голям астероид да удари Земята през следващите 100 години. Но Космосът е непредсказуемо място и следователно траекторията на всеки опасен астероид може внезапно да се промени. НАСА обаче има способността да забелязва подобни промени предварително и да се подготви за потенциален удар от Космоса.

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Междувременно астрономи от обсерваторията Маунт Лемън в Аризона направиха ново откритие, което се случва за 13-и път в историята. Те откриха малък астероид, само с диаметър 80 сантиметра, шест часа преди той да навлезе в земната атмосфера. Обектът, официално обозначен като 2026 RW1, изгоря в небето над Индийския океан край северозападния бряг на Австралия, без да причини щети. За това пише „Дейли Галакси“.

За астрономите това събитие беше триумф, тъй като това беше едва тринадесетият път в историята на наблюденията, в който небесно тяло беше открито, траекторията му изчислена и проследена в Космоса преди удара.