Полша свали дрон и арестува двама от Беларус, Франция изпраща на помощ самолети с ядрено оръжие

Преди малко Службата за защита на държавата неутрализира дрон, опериращ над правителствените сгради на улица Паркова и Белведере. Задържани са двама граждани на Беларус. Полицията разследва обстоятелствата около инцидента. Това съобщи тази вечер полският премиер Доналд Туск, без обаче да предостави повече подробности.

Още: Полският президент даде зелена светлина за разполагане на войски на НАТО в страната

По-рано днес стана ясно, че Обединеното кралство изпраща своите изтребители Typhoon да патрулират в полското небе като част от мисията на НАТО „Източен страж“. Полетите ще започнат в следващите дни, обяви Лондон.

Британски изтребители ще охраняват небето над Полша

„Безразсъдното поведение на Русия е пряка заплаха за европейската сигурност и нарушение на международното право. Тези самолети не са просто демонстрация на сила — те са жизненоважни за възпиране на агресията и защита на нашите съюзници“, заяви британският премиер Киър Стармър.

Франция изпраща самолети за удари с ядрено оръжие в Полша

След руската атака с дронове срещу Полша, френският президент Еманюел Макрон също обяви, че в изпълнение на задълженията си в рамките на НАТО, Франция ще изпрати в Полша три изтребителя Rafale. Поради този брой, изявлението на френския президент беше посрещнато скептично, но впоследствие стана известно, че тези изтребители не са предназначени за сваляне на дронове, а за нанасяне на удари с тактическо ядрено оръжие, пише Defense Express.

Още: Полша вдигна бойни самолети във въздуха заради руски дронове

Изданието разказва, че веднага след като началникът на щаба на въздушно-космическите сили на Франция Жером Беланжер публикува снимка с Rafale, които решиха да разположат на територията на Полша, истинският замисъл на Париж стана ясен. Според изданието Defence 24, и трите изтребителя Rafale принадлежат на Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, която е базирана в 113-та авиобаза Saint-Dizier - Robinson. Това не са просто изтребители, а носители на ядрено оръжие.

Още: "Истинска война няма да започне, но провокации ще има": Говори полският посланик у нас

Анализаторите от Defense Express отбелязват, че във Франция има само 20 такива самолета и те са част от силите за ядрено сдържане. Забележително е, че те са пристигнали в Полша заедно с ядрено оръжие, което теоретично може да се намира на борда на A400, който също е кацнал в Полша. Въпреки това, дали това е така в действителност, все още не е известно.

Още: "Запад-2025" - Ученията на Русия и Беларус, които предшестваха войната в Украйна, сега ще включат ядрени средства (ВИДЕО)

Посочва се, че разполагането на такива сили на летище Минск-Мазовецки под Варшава, което се намира само на 115 км от границата с Беларус, е повече от показателно. Забележително е, че изтребителите Rafale, за разлика от европейските изтребители, които при необходимост трябва да се въоръжат с американски ядрени бомби B61, носят свръхзвукови ракети ASMP-A. Изданието отбеляза, че те имат обсег от 500 км и развиват скорост до 3 Маха. Стандартният заряд е TN 81 с мощност от 100 до 300 килотона.