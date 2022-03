Полската телевизия със световен телемаратон в подкрепа на Украйна (ВИДЕО)

Събитието което се излъчваше в над 20 държави, се проведе в неделя, 27 март. В него участваха музикални и спортни звезди, включително британският музикант и диджей Фатбой Слим и неговият сънародник рапърът и продуцент Крейг Дейвид, и победителите от Евровизия португалецът Салвадор Собрал и израелската певица Нета Барзилай.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Вратар на "Пари Сен Жермен" прие в дома си 30 украински бежанци

Изявата под наслов „Спасете Украйна #StopWar“ имаше за цел да събере средства за жертвите на войната.

В телемаратона се включи и украинският президент Володимир Зеленски с видеобръщение, в което обеща: „Ние ще възстановим Украйна, когато войната бъде спечелена“.

💙💛An International Charity Concert-Marathon aimed at supporting Ukraine and named Save Ukraine – #StopWar will be happening on the basis of TVP, a Polish TV channel, on Sunday, 27 March, at 17:30 CET (18:30 Kyiv time)&will take place in Warsaw #NoFlyZoneUA #StandWithUkraine pic.twitter.com/qYnNVTm0Od