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Полски дипломат падна от третия етаж в Словения и се бори за живота си: Мистериозна пратка повдига въпроси

20 септември 2026, 16:39 часа 1070 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полски дипломат падна от третия етаж в Словения и се бори за живота си: Мистериозна пратка повдига въпроси

Началникът на Бюрото за дипломатическа сигурност към Министерството на външните работи на Полша се бори за живота си в словенска болница, след като е паднал от прозореца на третия етаж на сграда към полското посолство в Любляна. Въпреки че външното министерство във Варшава твърди, че служителят е бил в отпуск, информация, получена от Niezalezna.pl, сочи, че той е взел дипломатическа пратка и е трябвало да я достави без официално възложена задача.

Инцидентът повдига сериозни въпроси относно процедурите за сигурност, особено предвид факта, че събитието се е случило в обект, ръководен от близък сътрудник на министъра на външните работи Радослав Сикорски (на заглавната снимка).

Обстоятелствата остават неразкрити на този етап. Инцидентът е станал преди няколко дни.

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„Той беше в отпуск. Това беше личното му време. Намираше се в апартамент, съседен на дипломатическата мисия. Там се случи инцидентът“, заяви говорител на Министерството на външните работи на Полша пред Niezalezna.pl.

Без официална заповед за възлагане на служебна задача

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Според медията служителят е трябвало да вземе от Министерството на външните работи куриерски списъци, съдържащи дипломатическа пратка, и да ги достави. Възможно е да е бил на служебна задача, но не е била издадена официална заповед за възлагане на такава.

Бюрото за дипломатическа сигурност координира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на безопасното функциониране на вътрешните обекти на Министерството на външните работи и на дипломатическите мисии на Полша в чужбина.

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Ръководителят на дипломатическата мисия в Словения - Лешек Сочевица - е един от най-близките сътрудници и приятели на външния министър Радослав Сикорски. През февруари 2026 г. той пое ръководството на полското посолство в Любляна като временен повереник. Преди това е заемал длъжността началник на Генералния щаб на полските въоръжени сили, заместник-държавен секретар в Министерството на външните работи от 2014 до 2015 г., както и посланик на Полша в Словакия от 2015 до 2018 г.

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Словения Полша Любляна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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