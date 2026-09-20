Полски дипломат падна от третия етаж в Словения и се бори за живота си: Мистериозна пратка повдига въпроси

Началникът на Бюрото за дипломатическа сигурност към Министерството на външните работи на Полша се бори за живота си в словенска болница, след като е паднал от прозореца на третия етаж на сграда към полското посолство в Любляна. Въпреки че външното министерство във Варшава твърди, че служителят е бил в отпуск, информация, получена от Niezalezna.pl, сочи, че той е взел дипломатическа пратка и е трябвало да я достави без официално възложена задача.
Инцидентът повдига сериозни въпроси относно процедурите за сигурност, особено предвид факта, че събитието се е случило в обект, ръководен от близък сътрудник на министъра на външните работи Радослав Сикорски (на заглавната снимка).
Обстоятелствата остават неразкрити на този етап. Инцидентът е станал преди няколко дни.
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„Той беше в отпуск. Това беше личното му време. Намираше се в апартамент, съседен на дипломатическата мисия. Там се случи инцидентът“, заяви говорител на Министерството на външните работи на Полша пред Niezalezna.pl.
NEW: The head of Poland's diplomatic security office fell from a third-floor window of the consular building next to the Polish embassy in Ljubljana, Slovenia, several days ago and is in critical condition.— Clash Report (@clashreport) September 20, 2026
He was officially on private leave but reportedly handled a diplomatic… pic.twitter.com/qwbTTSdcZM
Без официална заповед за възлагане на служебна задача
Според медията служителят е трябвало да вземе от Министерството на външните работи куриерски списъци, съдържащи дипломатическа пратка, и да ги достави. Възможно е да е бил на служебна задача, но не е била издадена официална заповед за възлагане на такава.
Бюрото за дипломатическа сигурност координира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на безопасното функциониране на вътрешните обекти на Министерството на външните работи и на дипломатическите мисии на Полша в чужбина.
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Ръководителят на дипломатическата мисия в Словения - Лешек Сочевица - е един от най-близките сътрудници и приятели на външния министър Радослав Сикорски. През февруари 2026 г. той пое ръководството на полското посолство в Любляна като временен повереник. Преди това е заемал длъжността началник на Генералния щаб на полските въоръжени сили, заместник-държавен секретар в Министерството на външните работи от 2014 до 2015 г., както и посланик на Полша в Словакия от 2015 до 2018 г.