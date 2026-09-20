Полски дипломат падна от третия етаж в Словения и се бори за живота си: Мистериозна пратка повдига въпроси

Началникът на Бюрото за дипломатическа сигурност към Министерството на външните работи на Полша се бори за живота си в словенска болница, след като е паднал от прозореца на третия етаж на сграда към полското посолство в Любляна. Въпреки че външното министерство във Варшава твърди, че служителят е бил в отпуск, информация, получена от Niezalezna.pl, сочи, че той е взел дипломатическа пратка и е трябвало да я достави без официално възложена задача.

Инцидентът повдига сериозни въпроси относно процедурите за сигурност, особено предвид факта, че събитието се е случило в обект, ръководен от близък сътрудник на министъра на външните работи Радослав Сикорски (на заглавната снимка).

Обстоятелствата остават неразкрити на този етап. Инцидентът е станал преди няколко дни.

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„Той беше в отпуск. Това беше личното му време. Намираше се в апартамент, съседен на дипломатическата мисия. Там се случи инцидентът“, заяви говорител на Министерството на външните работи на Полша пред Niezalezna.pl.

NEW: The head of Poland's diplomatic security office fell from a third-floor window of the consular building next to the Polish embassy in Ljubljana, Slovenia, several days ago and is in critical condition.



He was officially on private leave but reportedly handled a diplomatic… pic.twitter.com/qwbTTSdcZM — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Без официална заповед за възлагане на служебна задача

Според медията служителят е трябвало да вземе от Министерството на външните работи куриерски списъци, съдържащи дипломатическа пратка, и да ги достави. Възможно е да е бил на служебна задача, но не е била издадена официална заповед за възлагане на такава.

Бюрото за дипломатическа сигурност координира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на безопасното функциониране на вътрешните обекти на Министерството на външните работи и на дипломатическите мисии на Полша в чужбина.

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Ръководителят на дипломатическата мисия в Словения - Лешек Сочевица - е един от най-близките сътрудници и приятели на външния министър Радослав Сикорски. През февруари 2026 г. той пое ръководството на полското посолство в Любляна като временен повереник. Преди това е заемал длъжността началник на Генералния щаб на полските въоръжени сили, заместник-държавен секретар в Министерството на външните работи от 2014 до 2015 г., както и посланик на Полша в Словакия от 2015 до 2018 г.