Ескалация на войната САЩ-Иран? Техеран видя нов съюз около Тръмп, заплаши бизнеси, кораби и военни бази (ВИДЕО)

Щабът „Хатам ал-Анбия" - съвместното командване на въоръжените сили на Иран - предупреди САЩ и страните от региона, че всяка атака срещу Ислямската република ще предизвика „непрекъснати, ефективни и болезнени“ удари по всички американски бази и интереси в региона „без никакви ограничения“. Причината - Техеран твърди, че е получил информация, че Вашингтон, с подкрепата на някои страни от региона, се готви да възобнови действията си срещу Иран. Това било координирано на европейска среща на върха, смятат от Ислямската република.

"Регионалните държави, които застанат на страната на американската агресия, ще бъдат считани за съучастници в атаката и не трябва да очакват иранска сдържаност", гласи заплахата на въоръжените сили на Иран.

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Секретарят на Съвета за сигурност на Иран заплаши американските бази и призова държавите от Залива да се обединят

Секретарят на Съвета за сигурност на Иран Мохсен Резаи междувременно заяви, че Америка и Доналд Тръмп "ще си тръгнат". По думите му - всички знаят, че американската икономика всъщност е на път към колапс. В рамките на следващите 10 години Америка няма да бъде такава, каквато е днес, прогнозира Резаи.

"Но ние и арабските държави ще останем. Ние сме тези, които трябва да оправим региона. Трябва да установим сигурност в Персийския залив. Трябва да сключим пакт за икономическо сътрудничество и да бъдем приятели в региона", опитва се той да привлече регионалните играчи. "Ние сме едно семейство - семейството на Персийския залив. Ние сме осем държави и трябва да се съсредоточим върху възстановяването и икономическото развитие, да си сътрудничим, да участваме в инвестициите една на друга и дори да имаме единна валута и единен пазар".

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



America and Trump will leave. Everyone knows that the American economy is, in reality, on a path toward collapse. Within the next 10 years, America will not be as it is today.



But we and the Arab countries will remain. We are the ones… pic.twitter.com/nPnbDtcKJX — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

"Арабските държави трябва напълно да попречат на Америка и да ѝ кажат: „Нямате право да излитате от нашите държави, за да бомбардирате Иран". Ние сме сериозни в намерението си да се защитим. Този път, ако започне война, ще нанесем по-тежки удари по всички американски въздушни бази, от които излитат тези самолети. Ще ги ударим с по-голяма сила", заплаши Резаи.

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



The Arab countries must completely prevent America and tell it, "You have no right to launch from our countries to bomb Iran."



We are serious about defending ourselves. This time, if war begins, we will strike more severely all the U.S.… pic.twitter.com/MRXdkpHK8I — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

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Иран с предупреждение и за американските кораби

"Ако войната започне отново, американските кораби - освен ако не напуснат Индийския океан - ще бъдат атакувани, където и да се намират в Индийския океан. Ние сме разработили тези възможности. Увеличихме скоростта на нашите хиперзвукови ракети от Мах 6 до Мах 10 (т.е. от 6 до 10 пъти над скоростта на звука - бел. ред.). Разработихме също така системите си за електронна война, подобрихме противовъздушната си отбрана и разполагаме с други мерки, които ще приложим в подходящия момент", смята Резаи.

"Следователно сме напълно подготвени. Ако Америка започне войната, ще ѝ отвърнем с по-голяма сила и с по-многобройни и по-болезнени удари", предупреди секретарят на Съвета за сигурност на Ислямската република.

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



If war begins again, U.S. ships — unless they leave the Indian Ocean — will be attacked wherever they are inside the Indian Ocean. We have developed these capabilities.



We increased the speed of our hypersonic missiles from Mach 6 to… pic.twitter.com/rZZySNi9cE — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

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"Тръмп силно подцени Иран"

Той смята, че Доналд Тръмп "силно" е подценил Техеран. "Днес никой не счита войната на Америка с Иран за рационална или логична. Всички я описват като глупава война, а аз искам да добавя още една дума към това: невежа.

Военните, икономическите и политическите действия на Америка не се основаваха на никаква точна оценка или прецизни изчисления. Те бяха проведени изцяло по подтик на Израел и лично на Нетаняху", каза Резаи, имайки предвид израелския премиер Бенямин Нетаняху - най-големият съюзник на Тръмп в Близкия изток.

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



Trump greatly underestimated Iran.



Today, nobody considers America’s war with Iran to be a rational or logical war. Everyone describes it as a stupid war, and I want to add another word to that: ignorant.



America’s military, economic… pic.twitter.com/x3iqXpO3C1 — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

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Хутите и Саудитска Арабия: прочитът на Техеран

Резаи отрече Иран да стои зад офанзивата на йеменските бунтовници хути, които превзеха ключов крайбрежен град на Червено море и много важен остров - тези придобивки им дават възможност да блокират протока Баб ел-Мандеб. Тази жизнена за световните доставки търговска артерия, свързваща Индийския океан и Арабско море със Средиземно море, през Червено море, е още един пример за лостовете на Техеран срещу Щатите - този път през едни от най-мощните проксита на Ислямската република.

Хутите се борят срещу правителствените сили в Йемен, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Самите хути обявиха война на кралството, както и морска блокада, като в същото време са мощно финансирани и въоръжавани от Иран. Само че според секретаря на Съвета за сигурност на Ислямската република това не било вярно.

"Според мен Тръмп и тази израелска структура стоят зад всички тези събития. Самата Саудитска Арабия не е ли свързана с някои групи в Йемен? Не ги ли снабдява с оръжие? Това не е ли намеса? Нашето сътрудничество с „Ансар Аллах“ се счита за намеса, но това, което прави Саудитска Арабия, не е ли намеса? Това, което правим ние, се счита за намеса, въпреки че искаме да сложим край на този конфликт, докато Саудитска Арабия е тази, която не иска конфликтът да приключи", твърди Резаи.

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



Now Yemeni forces have gone to Bab el-Mandeb, taken control of it and deployed there, and they say this happened at Iran’s instigation.



Tomorrow, if the same thing happens in Gibraltar, they will again say that it happened at Iran’s… pic.twitter.com/p6QIkVdRi3 — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

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"В Йемен е сформирано революционно правителство. Саудитска Арабия трябва да направи крачка към него, а двете страни трябва да станат приятели и братя и да работят заедно. Каквото и да можем да направим, ние сме на тяхно разположение", заяви Резаи.

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



Is Saudi Arabia itself not connected to some groups in Yemen? Does it not supply them with weapons? Is that not intervention?



Our cooperation with Ansar Allah becomes intervention, but what Saudi Arabia does is not intervention?



What… pic.twitter.com/u5u46vNU5t — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

"Казвам на всички арабски страни и на всички съседни държави: ако американците се опитат да попречат на нашите търговски и финансови отношения, ще направим две неща. На първо място, определено ще нанесем удари срещу американски компании - например американските сондажни компании, които развиват широка дейност в околностите ни, американските търговски дружества и американските предприятия. Ще ги вземем на прицел и ще заявим: удар срещу американската икономика в отговор на американския удар срещу иранската икономика - удар за удар.

От друга страна, казваме и на съседните държави: недейте да сътрудничите на Америка, защото ще отговорим със същото. Ако съседна държава сътрудничи на американците при налагането на икономическа блокада срещу Иран - например във финансови въпроси и дейности, свързани с нас - ще накажем корабите ѝ в Ормузкия проток. Ще наложим ограничения върху движението и преминаването им, както и върху някои от дейностите им, или ще отговорим със същото по отношение на икономическото сътрудничество", заяви Резаи.

Iran's Security Council Secretary Rezaei:



I say to all Arab countries and all neighboring countries: if the Americans try to obstruct our commercial and financial relations, we will do two things.



First, we will definitely attack American companies — such as the American… pic.twitter.com/hXUXkB8zOo — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026