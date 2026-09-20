Италия започва да ескортира кораби през Баб ел-Мандеб, без да чака бавния ЕС (ВИДЕО)

Италия е готова да действа самостоятелно, за да гарантира, че търговските ѝ кораби могат да преминат през пролива Баб ел-Мандеб, свързващ Арабско море и Индийския океан със Средиземно море (през Червено море), вместо да чака военноморска мисия на Европейския съюз. Това заяви през изминалата седмица министърът на отбраната Гуидо Крозето. Той каза, че е дал указания на военните да оценят ситуацията със сигурността и да подготвят план, който да гарантира безопасно преминаване през стратегическия воден път в Червено море.

Този маршрут също е пред заплаха от блокиране, наред с вече ефективно затворения от Иран Ормузки проток, тъй като подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути овладяха важен крайбрежен град и ключов остров, който им осигурява контрол над Баб ел-Мандеб.

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Италия ще действа самостоятелно с военноморския си флот

„Заедно с началника на Генералния щаб решихме да не чакаме операция „Аспидес“ (операцията на ЕС в Червено море - бел. ред.) да реши дали корабите могат да преминат, или не“, каза Крозето на форума Risorsa Mare в Ла Специя - италианско северно крайбрежно градче.

"Тъй като нашият военноморски флот е в състояние да гарантира преминаването през Баб ел-Мандеб, а нашите разузнавателни служби са в състояние да предоставят информация и да я споделят с въоръжените сили, вероятно ще предприемем мерки, за да могат италианските кораби да преминават и да започнат да преминават, без да чакаме европейската бюрокрация да се прибави към нашата и да забави всичко", допълни Крозето.

Italy's Defense Minister Guido Crosetto:



Since our Navy is capable of guaranteeing passage through Bab el-Mandeb, and our intelligence services are capable of providing information and sharing it with the armed forces, we will probably take action so that Italian ships can pass… pic.twitter.com/3WpYfM9den — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Министърът заяви, че Италия вероятно ще предприеме мерки, които да позволят на корабите ѝ да възобновят транзита, без да чакат европейските процедури. Той изтъкна, че забавянията биха нанесли допълнителна вреда на икономиката.

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Италианската фрегата „Бергамини“ в момента се намира в африканската държава Джибути, докато около дузина търговски кораби под италиански флаг или собственост на италиански граждани търсят ескортиран проход, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Крозето заяви, че властите проучват също така дали съществуващите правила позволяват италианските военни сили, които вече са разположени в региона, временно да бъдат поставени под национално командване, или дали ще е необходимо ново парламентарно разрешение.

„Когато морският маршрут е прекъснат, стоките пристигат със закъснение, разходите се увеличават, а цените за семействата и бизнеса растат“, каза той.

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