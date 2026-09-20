Тежък побой в Разград: Младеж е в болница с мозъчна травма и кръвоизлив

18-годишен младеж е приет в болница с тежки наранявания след побой в Разград. Пострадалият, който е от град Цар Калоян, е с мозъчна травма и кръвоизлив, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за случилото се е подаден около 16:00 часа на 18 септември. Полицията в региона е започнала незабавни действия по установяване на хората, за които се предполага, че са участвали в нападението.

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Двама задържани

В хода на издирването служителите на реда са открили двама 20-годишни мъже в района на гимназия в центъра на Разград. Единият е от Исперих, а другият - от Сливница. Двамата са задържани, предава Нова телевизия.

Снимка: Envato

Разследването на обстоятелствата около побоя продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

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