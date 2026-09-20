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Бивш транспортен министър подпалил пауърбанк и приземил спешно полет на KLM (ВИДЕО)

20 септември 2026, 17:01 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш транспортен министър подпалил пауърбанк и приземил спешно полет на KLM (ВИДЕО)

В четвъртък, 17 септември, на борда на полет на KLM от Амстердам до карибския остров Кюрасао (бивша нидерландска колония) се е възпламенило преносимо зарядно устройство - т.нар пауърбанк. След 5 часа и половина полет пилотът е решил да обърне полет KL735 над Атлантическия океан и да се върне към летище „Схипхол“. Пожарът е бил забелязан веднага и екипажът е успял да го потуши. Никой не е пострадал, съобщи пред RTL Nieuws говорител на авиокомпанията.

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След около 11 часа във въздуха пътниците се върнали на летище „Схипхол“, като кацнали в 20:40 ч. За тях са били резервирани нови билети.

Следващият полет от Амстердам до Кюрасао бе насрочен за петък, но не всички 322-ма пътници успяха да го ползват. „Това е много популярна дестинация“, каза говорителят.

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Зарядното е било на бивш директор на KLM и бивш транспортен министър

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Устройството е принадлежало на Камиел Еурлингс, бивш главен изпълнителен директор на KLM и бивш министър на транспорта на Нидерландия, съобщи RTL Nieuws. Пътниците разказаха, че той е зареждал преносимото зарядно устройство от контакта на седалката, въпреки че правилата на KLM забраняват използването или зареждането на такива устройства по време на полета.

KLM все още не е обявила официално името на пътника и заявява, че все още разследва дали преносимата батерия действително се е зареждала в този момент.

До две преносими зарядни устройства на пътник при полети на KLM

KLM позволява на пътниците да носят до две преносими зарядни устройства.

Те трябва да се съхраняват в ръчния багаж и да остават на видно място, а на пътниците не е позволено да ги използват или зареждат на борда.

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Зарядно KLM зарядно устройство
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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