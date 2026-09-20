Германия със задължителни медицински прегледи за 18-годишни: Новата система за военна служба започна

Германия започна задължителни медицински прегледи за 18-годишни млади мъже, родени през 2008 г., като част от новата си система за военна регистрация. До момента вече са прегледани близо 1000 мъже, които не са изявили доброволно желание да се присъединят към Бундесвера, съобщават местни медии. Предвижда се през юли 2027 г. да заработи общонационална система за оценка, включваща 24 центъра.

Припомняме, че Германия окончателно замени старата задължителна казарма (отменена през 2011 г.) с т.нар. "задължение според нуждите" (Wehrerfassung). От януари 2026 г. всички младежи (родени от 1 януари 2008 г. нататък), навършили 18 години, получават задължителен онлайн въпросник. Те са длъжни по закон да го попълнят, като отговарят за здравословното си състояние, уменията си и готовността да служат, като за жените попълването е доброволно.

Дори младежът да посочи, че няма желание да влиза в армията, държавата запазва правото си да го призове на задължителен медицински преглед, както и на преглед с психолог.

Още: "Нека живеем задружно, иначе ние също ще трябва да отговорим": Путин и новата му порция басни (ВИДЕО)

Целта е германското министерство на отбраната да разполага с пълен и реален регистър на годното за мобилизация население. В момента тече "пилотна фаза", при която военните изпращат призовки на първата група от близо 1000 младежи (включително такива без намерение да служат), за да тестват процедурите и да проверят какъв процент от набора е медицински годен за военна служба. За неявяване на прегледа или игнориране на анкетната карта са предвидени санкции до 1000 евро и дори възможност за принудително довеждане от полицията.

"И нас ни заплашва Русия, но така не може": Баварският премиер иска отнемане на помощи за украински мъже