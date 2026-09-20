Украинските дронове стигнаха и до основен за Москва ТЕЦ. Зеленски даде данни за свършеното (ВИДЕО)

Един от основните ТЕЦ-ове, които осигуряват парно и ток за югоизточните части на руската столица Москва, е бил атакуван в рамките на мащабната украинска въздушна операция от тази нощ. ТЕЦ-ът е с мощност от 1375 мегавата, съпоставимо с ТЕЦ "Марица Изток 2". Става въпрос за ТЕЦ № 22 в Дзержински, Московска област. ТЕЦ № 22 "Н. И. Серебрянников" е голяма когенерационна централа, собственост на "Мосенерго". Централата доставя технологична пара на Московската рафинерия - ОЩЕ: Точно за изборите в Русия: Огнен ад в Московската рафинерия и Подмосковието от над 450 украински дрона (ВИДЕО)

Съоръжението се намира на приблизително 2 километра от Московската рафинерия, която също беше атакувана. Московските и регионалните власти не са обявили официално атака срещу ТЕЦ № 22.

Геолокализирани видеокадри от ASTRA, един от известните руски опозиционни информационни канали, който е обявен за чуждестранен агент от режима на руския диктатор Владимир Путин, показват, че най-вероятно един от ударите в Московската рафинерия е от руска ПВО система. За работата на ПВО многозначително се изказа и руският Z-канал "Два майора" - ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ В ДНЕВНИЯ НИ ОБЗОР: Франция отговаря военно на Русия?! Влиятелни Z-канали са под прицел, защото сочат руските военни провали в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди украинската атака срещу руската столица - той посочва единствено, че са поразени "ключов индустриален обект" (Московската рафинерия) и "логистичен обект" (складове на "Модерни складови технологии" на 290 000 квадратни метра). Зеленски пише наред с другото, че са използвани ракети "Фламинго" и "Пеликан" - а "Пеликан" е името на украинската балистична ракета FP-7, която обаче е с обхват около 300 километра и се планира да бъде основен елемент в ПВО системата "Фрея". Украинският президент обаче не казва, че "Пеликан" е изстреляна по Москва - в публикацията му се обяснява, че тази нощ са приложени "украински далекобойни санкции" срещу Русия, не само срещу Москва. Руското военно министерство каза, че тази нощ са свалени 1110 украински далекобойни дрона над руска територия.

Отделно, в Москва е бил ударен пазарът "Садовод". Дим се вижда близо до първата сграда. А над 400 полета от и за руската столица са били забавени и отменени засега:

Moscow’s Sadovod, Russia’s largest wholesale-retail trade complex, was also hit again today. pic.twitter.com/ZFyVM3VBb8 — WarTranslated (@wartranslated) September 20, 2026

⚡️ Chaos at Moscow airports: more than 400 flights delayed in 24 hours after the largest drone attack on the capital



Sheremetyevo was hit hardest: 121 arriving flights and 126 departing flights were delayed.



At Vnukovo, 129 flights were delayed and another 11 canceled. At… https://t.co/5YYLJTIO51 pic.twitter.com/60v10jw6TB — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026

Results of the “Special Military Operation” pic.twitter.com/b0j4YFYQ5W — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026