Полският президент поиска от парламента да се криминализира "пропагандата на идеологията на Бандера"

Полският президент Карол Навроцки внесе в Сейма (долната камара на полския парламент) проектозакон, криминализиращ пропагандата на идеологията на украинския националист Степан Бандера. Това съобщиха от канцеларията на президента на 29 септември.

Още на 25 август 2025 г. Навроцки обяви за инициативата си, наречена "Stop banderyzmowi" ("Стоп на бандеризма"), която цели да се приравни "бандеровската" символика към нацистката и комунистическата и да се прецизират текстове в Закона за Института за националната памет (IPN) относно тези престъпления, съобщи rmf24.pl.

Вчера, 29 септември, са били изпратени до Сейма два проекта - за промяна на Закона за IPN и на Наказателния кодекс. В проекта за Наказателния кодекс се предлага към действащия в момента текст (който предвижда до 3 години затвор за пропаганда на тоталитаризъм и подбуждане към омраза) изрично да се добави, че "същото наказание важи за този, който публично пропагандира (…) идеологията на Организацията на украинските националисти ОУН (с други думи крайнодясната партия на Бандера - бел.ред.)".

От президентската канцелария обясниха, че целта на измененията е да се противодейства на разпространението на тази идеология и отричането на военните престъпления, извършени от членове и сътрудници на Организацията на украинските националисти и Украинската въстаническа армия, както и от други украински групировки, сътрудничили на Третия райх, в страната.

Навроцки също така е предложил да се увеличат наказанията за тези, които незаконно преминават полската граница или организират такива преминавания. Предложението е да се увеличат присъдите от 2 на 12 години за всеки, който организира незаконно преминаване на границата, и от 3 на 5 години за физическо лице, преминаващо незаконно границата.

