Полският президент призова западните медии да спрат да разпространяват дезинформация

Президентът на Полша Анджей Дуда призова западните медии да спрат да разпространяват дезинформация. Така той коментира материалите в редица западни медии, които съдържат фрагменти от изказването му за ЛГБТ обществото, предава Polske Radio.

„Не за първи път, в рамките на мръсната политическа борба, моите думи бяха извадени от контекста. В действителност аз вярвам в разнообразието и равенството“ написа Дуда на страницата си в „Туитър“. „В същото време убежденията на всяко малцинство не могат да бъдат наложени на мнозинството под вида на толерантност“.Така полският държавен глава коментира материалите на информационните агенции Reuters и AP и публикациите в The New York Times, Guardian и Financial Times, съдържащи фрагменти от съботното изказване на Анджей Дуда, посветено на ЛГБТ обществото, предаде агенция Фокус.„Вярвам в толерантността към всички мирогледи, така че, моля, спрете да разпространявате фалшиви новини“, призова Дуда. В събота, 13 юни, агенция Ройтерс публикува материал, озаглавен „Президентът на Полша сравни идеологията на ЛГБТ + със съветската идеологическа обработка“. Агенцията AP от своя страна озаглави своя материал по следния начин: „Полският президент каза, че идеологията на LGBT+ е по-лоша от комунизма.“ По-късно New York Times и Financial Times предадоха материала на AP, докато британският The Guardian пише, че „правата на гейовете и хомофобията вероятно ще станат основни теми на президентските избори в Полша, след като фаворитът на президентската надпревара обеща да защити децата от LGBT+ идеологията“.В събота, 13 юни, президентът на Полша се обърна към жителите на Бжег. В речта си Анджей Дуда отбеляза, че по времето на комунизма в училищата е насадена комунистическа идеология. „Днес на нас и нашите деца също се опитват да наложат идеология, само че друга, напълно нова идеология. Това е един вид необолшевизъм “, каза Анджей Дуда, визирайки уроците по сексуално образование в училищата, въведени от редица местни власти.