Поразилите Киев руски ракети удариха украински медии (ВИДЕО)

Сутрешната руска ракетна атака срещу Киев е поразила офиси на редица украински държавни телевизионни канали. Това вече стана ясно след като информацията за атаката стана по-обширна. Ударени са офиси на украинското държавно медийно предприятие "Мултимедийна платформа за международно радиоразпръскване на Украйна" (ГП "МПИУ"), съобщава руският опозиционен информационен източник ASTRA.

Заради удара са засегнати украинските канали FREEDOM, "Дим", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês. Няма пострадали служители.

Атаката причинила значителни щети на новинарския отдел на телевизионния канал FREEDOM, който сега продължава да излъчва от резервно студио. Пострадали са и офис помещения, оборудване и транспорт. Прозорците на сградата са изпочупени, таванът е частично срутен, а оборудването е сериозно повредено (СНИМКИ).

Сутринта стана ясно, че общо 4 квартала на Киев са били засегнати от руския обстрел. Украинските ВВС съобщиха, че Русия е изстреляла 7 балистични ракети, като цел освен Киев е бил и родният град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог: Русия порази Киев с балистични ракети, има много пожари (СНИМКИ)

A huge sinkhole has formed in one of Kyiv's districts after a night attack. pic.twitter.com/vkWCvfUoLg

Председателят на военната комисия на НАТО Джузепе Каво Драгоне коментира, че Зеленски лично е поискал повече противовъздушна отбрана на Украйна в рамките на инициативата "Рамщайн" - правим каквото можем, но трябва да направим повече, каза Драгоне:

Chairman of the NATO Military Committee, Giuseppe Cavo Dragone, commented on strengthening Ukraine's air defense within the framework of Ramstein. pic.twitter.com/BqhjN102kJ