Пореден военен комисариат в Русия гори (ВИДЕО)

Подпален е регионалният военен комисариат. Припомняме, че комисариатите са мястото, където се организира набирането на войници за руската армия.

Засега не е известно кой е извършителят. Съответните служби са поели случая.

The #Murmansk Regional Military Commissariat caught fire this night.



An unidentified person broke the glass on the basement floor, filled the frame with an incendiary mixture, set it on fire and fled. The fire engulfed furniture and appliances in the welfare office. pic.twitter.com/42iIZCzIys