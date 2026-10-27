Иска, не иска ще трябва да се примири: Партията, издигнала Болсонаро за президент, прие загубата

Бразилската Либерална партия, която издигна кандидатурата на сенатора Флавио Болсонаро, призна резултатите от балотажа на президентските избори, се посочва в днешно изявление на нейния ръководител Валдемар Коща Нето, цитирано от Ройтерс. Още: Без изненади: Лула да Силва бе преизбран за президент на Бразилия

Болсонаро готов да оспорва резултата

Болсонаро беше победен на балотажа в неделя от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Сенаторът отказа да приеме резултатите и заяви, че ще оспорва изхода от вота. "Признаваме резултатите от президентските избори", каза Коща Нето и добави: "Смятаме обаче, че поставените въпроси трябва да намерят адекватен отговор", заяви Болсонаро.

Припомняме, че кандидатът на левицата Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия, съобщи избирателната комисия на страната. Той победи на балотаж опонента си от десницата, сенатор Флавио Болсонаро, и така си осигури четвърти непоследователен мандат, предаде Ройтерс.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви след преизбирането си за безпрецедентен четвърти мандат, че бразилците са гласували, за да защитят демокрацията, предаде Франс прес. Междувременно редица латиноамерикански лидери го поздравиха за победата му на втория тур на президентските избори срещу консервативния сенатор Флавио Болсонаро, съобщи Ройтерс.

Бразилците „отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е много важно, за да се гарантира демокрацията“, заяви Лула в първото си изявление след обявяването на изборните резултати.

Той добави, че избирателите са преодолели „намесата“ на цифровите платформи в изборния процес, и обеща да регулира дейността им.

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