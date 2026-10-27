За трети път: Повдигнаха нови обвинения срещу бившия шеф на ФБР Джеймс Коми

Срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който е дългогодишен критик и враг на американския президент Доналд Тръмп, за трети път бяха повдигнати обвинения за разкриване на поверителна информация, свързана с националната сигурност, сочат публикувани днес съдебни документи. Коми е обвинен в предаване и заговор за предаване на класифицирана информация за националната отбрана през октомври 2016 г., се посочва в документите.

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Самият Коми каза във видео в Инстаграм, че отново "се започва", споменавайки Министерството на правосъдието, но не даде повече подробности. "Все още съм невинен", добави той.

Адвокатите на Коми вече са поискали от съдията да прекрати делото.

От преслужбата на Министерството на правосъдието на САЩ съобщиха, че делото срещу Коми е било спряно поради изтичане на срока за предявяване на иск, а разследването продължава.

Коми вече е бил обект на две наказателни производства от Министерството на правосъдието по време на втория мандат на Тръмп. По предишно дело федерален съдия прекрати производството, в което беше обвинен, че е лъжесвидетелствал пред Конгреса. В продължение на години Тръмп критикува Коми за ролята му в разследването на ФБР за предполагаеми връзки между първата му президентска кампания през 2016 година и руски представители.