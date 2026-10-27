Съдът нанесе нов удар по Тръмп в навечерието на междинните избори

Американски апелативен съд постанови днес решение срещу правителството на президента Доналд Тръмп по остър спор в навечерието на междинните избори. По този начин съдът отхвърли искането за блокиране на преброяването на подадени по пощата бюлетини на изборите в Калифорния на повече от 20 000 регистрирани гласоподаватели, за които федералното правителство твърди, че са предполагами неграждани на САЩ, предаде Ройтерс. Още: САЩ може да възобновят военната помощ за Украйна след междинните избори

Решението на съда

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Решението на Апелативния съд в Сан Франциско е поредният удар по усилията на Тръмп да засили ролята на федералното правителство в надзора за изборния процес преди изборите на 3 ноември, на които неговите съпартийци от Републиканската партия ще се опитат да задържат контрола си над Конгерса.

Делото е първият подобен процес, в който правителството на Тръмп се опитва да предотврати преброяване на бюлетини на щатско равнище, въпреки че не посочва колко точно от тези 20 000 души, които са се регистрирали за вота в щата Калифория, действително са гласували по пощата.

Служители на Министерството на правосъдието на САЩ казаха на 19 октомври, че сред тези гласоподаватели 28 са с повдигнати обвинения за незаконно гласуване, посочва Ройтерс.

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