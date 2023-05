Поредни взривове в руската Белгородска област (ВИДЕО)

Губернаторът на областта Вячеслав Гладков твърди в "Телеграм", че няколко населени места са обстрелвани от въоръжените сили на Украйна. От Киев не са коментирали, като по принцип отричат да участват в подобни удари по руска територия.

Две промишлени предприятия са били нападнати в Шебекино. В резултат на попаденията на снаряди в едно от тях се е запалила производствена сграда с бои и лакове, пише Гладков.

Shebekino in the Belgorod region is under fire again. pic.twitter.com/hkvIafO0UX