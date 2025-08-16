Венци Стефанов се ядоса на фенове на Славия, Цецо Найденов нарече съдия "изтръпнало корумпе"

Ръководството на Славия излезе с публикация в социалните мрежи след загубата от "белите" от Локомотив Пловдив в двубой от петия кръг на Първа лига. Столичани поискаха извинение от част от привържениците на клуба, които присъстваха на стадиона в квартал "Лаута". Причината е, че според властимащите в Славия запалянковците изразили недоволството си по "брутален и невъздържан начин чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента".

Междувременно финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, избухна с пост за съдийството при успеха на "червените" над Монтана. Бизнесменът нарече ВАР съдията Владимир Вълков "изтръпнало корумпе в тежка кешова зависимост".

"Обръщаме се към онези привърженици на Славия, присъствали на срещата с Локомотив (Пловдив) на стадиона в парк „Лаута“, за да заявим: Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба, отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК Славия", пишат "белите".

"Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да са указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост. Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство", поискаха те.

„Тия правилно не са написали името на Жената с главно Ж във ВАР буса - Владимира Вълкова. Тежко корумпе, правещо ми-ми срещу кеш. В тежка кешова зависимост е това изтръпнало корумпе. Знаем кой те върна в съдийството, корумпе мръсно!“, пък гласеше постът на Цветомир Найденов, който във Facebook сподели пост от страницата „Коментаторски клишета“, отразяващ съдийските гафове в мача.