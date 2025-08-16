Срещата Тръмп-Путин:

Венци Стефанов се ядоса на фенове на Славия, Цецо Найденов нарече съдия "изтръпнало корумпе"

16 август 2025, 17:12 часа 220 прочитания 0 коментара
Венци Стефанов се ядоса на фенове на Славия, Цецо Найденов нарече съдия "изтръпнало корумпе"

Ръководството на Славия излезе с публикация в социалните мрежи след загубата от "белите" от Локомотив Пловдив в двубой от петия кръг на Първа лига. Столичани поискаха извинение от част от привържениците на клуба, които присъстваха на стадиона в квартал "Лаута". Причината е, че според властимащите в Славия запалянковците изразили недоволството си по "брутален и невъздържан начин чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента".

Междувременно финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, избухна с пост за съдийството при успеха на "червените" над Монтана. Бизнесменът нарече ВАР съдията Владимир Вълков "изтръпнало корумпе в тежка кешова зависимост".

"Обръщаме се към онези привърженици на Славия, присъствали на срещата с Локомотив (Пловдив) на стадиона в парк „Лаута“, за да заявим: Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба, отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК Славия", пишат "белите".

"Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да са указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост.  Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство", поискаха те.

„Тия правилно не са написали името на Жената с главно Ж във ВАР буса - Владимира Вълкова. Тежко корумпе, правещо ми-ми срещу кеш. В тежка кешова зависимост е това изтръпнало корумпе. Знаем кой те върна в съдийството, корумпе мръсно!“, пък гласеше постът на Цветомир Найденов, който във Facebook сподели пост от страницата „Коментаторски клишета“, отразяващ съдийските гафове в мача.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Славия Венцеслав Стефанов ФК ЦСКА 1948 Първа лига Цветомир Найденов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес