Порои и наводение удариха Владивосток (ВИДЕО)

Заради огромното количество вода, изсипало се от небето, властите във Владивосток са разположили два центъра за временно настаняване (TAP) за жителите на долината на река Богата. Там вече е почнало да се изпуска аварийно вода от местния язовир, съобщава пресслужбата на администрацията на Владивосток, цитирана от контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

Който иска да се евакуира до ТАР, може да използва осигурени от местните власти автобуси.

Отделно, губернаторът на Приморски край Олег Кожемяко призова работодателите в районите, засегнати от нови проливни дъждове днес (25 август), да намалят работния ден за служителите си. Той също така помоли жителите на Приморие да не пътуват с личен автомобил без специална нужда.

В Приморския край от 3 до 23 август на територията на 20 общини вече са паднали от 110 до 332,8 милиметра валежи.

A heavy downpour hit #Vladivostok, 70,000 residents were left without electricity.



Residents are being urged to evacuate. pic.twitter.com/AIzCXvmcNx