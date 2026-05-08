Португалия току-що изчерпа природните си ресурси за 2026 г.: Дали България се справя по-добре?

Към днешна дата Португалия вече е изчерпала природните ресурси, с които разполага за 2026 г. Тя премина този своеобразен крайъгълен камък вчера - на 7 май.

Това означава, че ако всеки човек на Земята живееше като средностатистическия португалски гражданин, човечеството щеше да се нуждае от 2,9 планети, за да се издържа, пише Euronews.

Според португалската екологична неправителствена организация ZERO - Асоциацията за устойчива земна система, в партньорство с Глобалната мрежа за екологичен отпечатък, страната е изчерпала ресурсите си на 5 май през 2025 г., което означава, че е подобрила леко екологичния си отпечатък тази година.

Все пак, от днес страната ще започне да потребява природни ресурси, които би трябвало да се използват едва от 1 януари 2027 г.

Как Португалия може да намали екологичния си отпечатък?

От много години Португалия не е в състояние да осигури природните ресурси, от които се нуждае, за да поддържа дейността си, заявяват от ZERO. В изявление асоциацията обяснява, че екологичният дисбаланс е резултат от модела на производство и потребление, свързан с португалския начин на живот, като храната и транспортът са посочени като основни виновници.

Сред основните мерки, посочени от ZERO за намаляване на екологичния дълг на Португалия, са инвестициите в по-устойчиво земеделие, което произвежда качествена храна, използва по-малко вода и увеличава производството на растителни храни.

В ЕС храните от животински произход съставляват между 81 и 86% от общите емисии на парникови газове от общото производство на храни, въпреки че осигуряват само около 21% от калориите и 64% от протеините. Според калкулатора за въглероден отпечатък CO2 Everything, една порция говеждо месо от 100 г е еквивалентна на 78,7 км шофиране, отделяйки еквивалент на 15,5 кг CO2.

Според доклада намаляването на пътуването до работното място, работата от разстояние и провеждането на повече събития онлайн също би могло да помогне за подобряване на екологичния отпечатък на Португалия.

Инвестирането в по-устойчив транспорт като например колоездене и обществен транспорт, и създаването на правила, които да гарантират, че продуктите издържат по-дълго и могат да бъдат използвани повторно или да се рециклират, също бяха определени като ключови мерки.

През 2023 г. транспортният сектор е бил най-големият източник на емисии на CO2 в Португалия (52%) - значително изпреварвайки електроенергията и топлоенергията (16,2%), както и промишлеността (15,2%), сочат данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Как се сравняват други европейски страни и България?

Резултатът поставя Португалия на средно равнище, в сравнение с останалите държави от ЕС, които тази година отбелязаха своя среден Ден на превишаване на 3 май. Според Глобалната мрежа за екологичен отпечатък, Денят на превишаване на планетата отбелязва датата, на която планетата би изпаднала в претоварване, ако всички консумират природни ресурси по един и същи начин.

ZERO заявява, че тази година първата страна от ЕС, която достигна Деня на превишаване, е Люксембург - още на 17 февруари, докато последната се очаква да бъде Унгария на 24 юни.

България скоро също приближава своя "рубикон" - заедно с Германия ще изразходи природните си ресурси за тази година на 10 май.

В световен мащаб страната, която е изчерпала природните си ресурси най-бързо през 2026 г., е Катар на 4 февруари, а последна се очаква да е Хондурас на 27 ноември.

Сред страните, които консумират повече ресурси от Португалия, са например Канада, САЩ и Дания, които достигнаха Деня на превишаване на ресурсите през март.

Австрия, Франция и Хърватия започнаха да консумират повече, отколкото планетата може да възстанови, през април, докато Кипър, Обединеното кралство, Гърция и Испания се очаква да достигнат Деня на превишаването до 4 юни.

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни - датата, на която Глобалната мрежа за екологичен отпечатък ще обяви Деня на превишаването на природните ресурси за 2026 г., т.е. денят, в който човечеството вече е консумирало повече природни ресурси, отколкото Земята може да възстанови през тази година.

През 2025 г. човечеството е изразходвало ресурсите за годината на 24 юли - седмица по-рано, отколкото през 2024 г., когато това се случи на 1 август.