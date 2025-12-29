Живото наследство на кукерите ще оживее за първи път на Царевец

Във Велико Търново готвят пищни тържества за Нова година, а и в първите дни на 2026 г.

Новата година ще дойде в старата столица с музика, много песни и танци, баница с късмети, вино за всички, както и със зрелищни фойерверки.

Веселба в новогодишната нощ

Празничната програма започва в 22:30 часа на 31 декември на площад "Майка България". На сцената ще излязат Трио "The Unique Voices", Коцето-Калки и Мартина Табакова, както и легендарната рок-група "Тангра". В минутите преди Нова година ще бъде отслужен благослов. В първите секунди на 2026-а небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. Веднага след фойерверките започва голямото Новогодишно хоро, начело с професионален фолклорен ансамбъл "Искра".

Празничната програма не завършва с концерта в новогодишната нощ.

Магията на кукерите

За първи път Велико Търново ще посрещне пазителите на най-древните и мистични български традиции – кукерите. Магията на "Сурва" ще оживее на 2 януари от 17:30 часа на площада пред крепостта Царевец. Там жителите и гостите на Велико Търново ще могат да наблюдават спектакъла "Живото наследство – Кукери на Търновска сцена".

Източник: БГНЕС

Гости на търновския спектакъл ще са кукери от село Мещица – едни от най-ярките и разпознаваеми участници във фестивала "Сурва" в Перник, който е най-големият международен маскараден фестивал на Балканите и част от Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Със своите забележителни маски, тежки хлопки и автентични ритуали, кукерите от Мещица пазят живи вековни традиции, предавани от поколение на поколение.

Пред Царевец те ще представят обредите на Сурва – символ на пречистването, прогонването на злите сили и наричането за здраве, плодородие и благоденствие през новата година. Спектакълът ще превърне историческата сцена пред Царевец в истински празник на българския фолклор и живото наследство, предаде Фокус.

Непосредствено след кукерското шоу зрителите ще могат да наблюдават Аудиовизуалния спектакъл "Звук и светлина", чието начало е в 19:00 часа.

Кукерските игри продължават и на следващия ден. На 3 януари от 11:00 часа кукерите ще участват в празнично дефиле, което ще тръгне от Самоводската чаршия и ще премине по централните улици на Велико Търново, за да достигне до сградата на Общината.

